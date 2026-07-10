Έξι χρόνια από τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί: «Γενιά της Άλωσης» το σύνθημα του AKP

Με πορεία από την πλατεία Βαγιαζήτ προς την Αγία Σοφία γιορτάζει απόψε η νεολαία του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) την έκτη επέτειο από τη μετατροπή του ιστορικού μνημείου σε μουσουλμανικό τέμενος.

Η οργάνωση νεολαίας του AKP στην Κωνσταντινούπολη διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την εκδήλωση με τίτλο «Μια πορεία της νεολαίας», η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 21.00 απόψε από την πλατεία Βαγιαζήτ και να καταλήξει στην Αγία Σοφία. Το σύνθημα της κινητοποίησης είναι «Η γενιά της Άλωσης βαδίζει προς την Αγία Σοφία».

Ο πρόεδρος της νεολαίας του AKP στην Κωνσταντινούπολη, Νεβζάτ Γιουτζέ, κάλεσε τους νέους και τους κατοίκους της πόλης να συμμετάσχουν στην πορεία και να γιορτάσουν την επέτειο της επαναλειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τζαμιού.

Την ίδια ώρα, κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχοι προχώρησαν σε μπαράζ δηλώσεων, αποδίδοντας την απόφαση της 10ης Ιουλίου 2020 στην «ισχυρή βούληση» του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και κάνοντας λόγο για «ιστορική ημέρα», «σύμβολο της Άλωσης» και «έκφραση της λαϊκής βούλησης».

Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, χαρακτήρισε την Αγία Σοφία «σύμβολο της Άλωσης» και «ανεκτίμητη παρακαταθήκη του Πορθητή Μωάμεθ». Ανέφερε ότι στο μνημείο πραγματοποιούνται οι πιο εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, ώστε να παραδοθεί στις επόμενες γενιές «σύμφωνα με την αυθεντική του μορφή».

Ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, υποστήριξε ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί έβαλε τέλος σε «86 χρόνια προσμονής» και αποτέλεσε «έκφραση της εθνικής βούλησης, της συνείδησης του πολιτισμού και της ισχυρής σύνδεσης με την Ιστορία».

«Τα καλέσματα για προσευχή που υψώνονται από την Αγία Σοφία θα συνεχίσουν να αντηχούν για πάντα στους ουρανούς μας», ανέφερε.

Ο εκπρόσωπος του AKP, Ομέρ Τσελίκ, χαρακτήρισε την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμιού «ιστορική ημέρα», σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε με τη βούληση του προέδρου Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του AKP, Αμπντουλάχ Γκιουλέρ, χαρακτήρισε την Αγία Σοφία «ιερή κληρονομιά του Πορθητή», υποστηρίζοντας ότι στις 10 Ιουλίου 2020, έπειτα από 86 χρόνια, «ξανασυναντήθηκε με το κάλεσμα του μουεζίνη, την προσευχή και την υπόκλιση, επιστρέφοντας στην αυθεντική της ταυτότητα».

Η Αγία Σοφία είχε μετατραπεί σε μουσείο με απόφαση του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου το 1934. Στις 10 Ιουλίου 2020, το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την απόφαση εκείνη και την ίδια ημέρα ο Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε το προεδρικό διάταγμα για τη μετατροπή της σε τζαμί.

ΚΥΠΕ