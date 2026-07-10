Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στα Πέρα Ορεινής – Έκαψε 3,5 δεκάρια και γεωργικό υποστατικό

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην τοποθεσία Δύο Παμπούλια, στα όρια της κοινότητας Πέρα Ορεινής, στην επαρχία Λευκωσίας, αφού έκαψε έκταση 3,5 δεκαρίων.

Σύμφωνα με τελική ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 14:20 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:55, έπειτα από άμεση επέμβαση των δυνάμεων δασοπυρόσβεσης.

Από την πυρκαγιά κάηκαν χαμηλή άγρια βλάστηση και ελαιόδεντρα, ενώ καταστράφηκε και μικρό γεωργικό υποστατικό.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 15 μέλη του Τμήματος Δασών με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και ένα βυτιοφόρο, έξι μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο ιδιωτικοί γεωργικοί ελκυστήρες.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

ΚΥΠΕ