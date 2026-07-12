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Τραγωδία στην Πάφο: Τρίχρονο παιδί έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου και βρήκε ακαριαίο θάνατο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αμέσως στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο, όμως το παιδί είχε φτάσει νεκρό στο νοσοκομείο, με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι.

Τραγικό περιστατικό σε ξενοδοχείο στην Πάφο σημειώθηκε γύρω στις 18:30.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παιδί 34 μηνών έπεσε από το μπαλκόνι τέταρτου ορόφου σε ξενοδοχείο και κατέληξε σε μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί τραυματίστηκε θανάσιμα.

Αμέσως στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο, όμως το παιδί είχε φτάσει νεκρό στο νοσοκομείο, με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι.

Πρόκειται για οικογένεια που είχε έρθει από το εξωτερικό για τουρισμό στην Πάφο.

Τα μέλη της Αστυνομίας απέκλεισαν το σημείο και διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.

 

 

 

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