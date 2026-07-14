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Επιμένει ο Γιλμαζ: «Δεν έχει ισχύ» το ψήφισμα της Ευρωβουλής για τους βιασμούς του 1974

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γιλμάζ υποστήριξε ακόμη ότι, αν η Τουρκία δεν είχε επέμβει ως εγγυήτρια δύναμη, η Κύπρος θα μπορούσε να είχε βιώσει μια ανθρωπιστική τραγωδία αντίστοιχη με αυτή που, όπως είπε, εκτυλίσσεται σήμερα στη Γάζα.

Eπίθεση κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξαπέλυσε ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, απορρίπτοντας ως «νομικά και ηθικά αβάσιμο» το πρόσφατο ψήφισμα για τα τους βιασμούς γυναικών κατά την τουρκική εισβολή του 1974, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει καμία ισχύ».

Μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου, ο Γιλμάζ δήλωσε ότι η Άγκυρα απορρίπτει «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι το σώμα ενήργησε υπό την επιρροή των «ελληνοκυπριακών λόμπι», γεγονός που, όπως ισχυρίστηκε, πλήττει την αμεροληψία αλλά και την αξιοπιστία του ως θεσμού.

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι η ΕΕ έχασε τη δυνατότητα να προσεγγίζει αντικειμενικά το Κυπριακό από τη στιγμή που ενέταξε την Κυπριακή Δημοκρατία ως μέλος της.

Αναφερόμενος στο 1974, υποστήριξε ότι όσοι αναζητούν ιστορικές ευθύνες θα πρέπει να θυμηθούν «το πραξικόπημα και τις θηριωδίες της ΕΟΚΑ», ενώ χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή δήθεν «ειρηνευτική επιχείρηση», λέγοντας ότι έφερε ειρήνη και ασφάλεια τόσο στους Τουρκοκύπριους όσο και στους Ελληνοκύπριους.

Ο Γιλμάζ υποστήριξε ακόμη ότι, αν η Τουρκία δεν είχε επέμβει ως εγγυήτρια δύναμη, η Κύπρος θα μπορούσε να είχε βιώσει μια ανθρωπιστική τραγωδία αντίστοιχη με αυτή που, όπως είπε, εκτυλίσσεται σήμερα στη Γάζα.

Παράλληλα, επέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επειδή, όπως ανέφερε, παραμένει σιωπηλό απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι όσοι δεν επιδεικνύουν την απαιτούμενη ευαισθησία απέναντι σε τέτοια εγκλήματα δεν μπορούν να λαμβάνουν πολιτικά υποκινούμενες αποφάσεις για το Κυπριακό.

Ο Γιλμάζ κάλεσε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υιοθετήσουν, όπως είπε, μια πιο δίκαιη και ισορροπημένη στάση, μακριά από ιδεολογικές και λομπίστικες επιρροές, υποστηρίζοντας ότι αποστολή τους είναι η υπεράσπιση του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης και όχι η εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων.

ΚΥΠΕ

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