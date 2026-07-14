Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το όνομα ενός μαθηματικού-αστρονόμου των Μάγια

Ένας μαθηματικός τύπος χαραγμένος σε έναν τοίχο στην τοποθεσία των Μάγια στο Xultun της Γουατεμάλας αποκάλυψε για πρώτη φορά το όνομα ενός σημαντικού μαθηματικού-αστρονόμου των Μάγια.

Σύμφωνα με το περιοδικό Nature, οι ερευνητές υποδεικνύουν ότι ο Sak Tahn Waax, ή «Αλεπού με το Λευκό Στήθος», ήταν ένας λόγιος συγκρίσιμος με τους μαθηματικούς γίγαντες του παρελθόντος.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα στο περιοδικό Antiquity, η Heather Hurst, αρχαιολόγος στο Skidmore College στο Saratoga Springs της Νέας Υόρκης, και οι συνάδελφοί της περιγράφουν την ανάλυσή τους σε ένα μαθηματικό κείμενο από έναν θάλαμο στο Xultun που ανασκάφηκε αρχικά το 2011.

Οι τοίχοι του θαλάμου είναι ζωγραφισμένοι με ανθρώπινες φιγούρες και ιερογλυφικά κείμενα. Αυτά περιλαμβάνουν μαθηματικούς υπολογισμούς που βασίζονται σε αστρονομικά ημερολόγια, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι Μάγια για να αποφασίσουν το χρονοδιάγραμμα γεγονότων όπως οι ορκωμοσίες βασιλιάδων.

Η Hurst και οι συνάδελφοί της υποδηλώνουν ότι ο θάλαμος ήταν ένας χώρος εργασίας για τους γραφείς που έφτιαχναν κώδικες στα μέσα του 8ου αιώνα μ.Χ.

ΚΥΠΕ