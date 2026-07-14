Υπ. Γεωργίας: Η καταψήφιση νόμου για τέλος υγειονομικής ταφής στερεί πόρους από ΤΑ

Η καταψήφιση από τη Βουλή της μεταρρύθμισης για το τέλος υγειονομικής ταφής, η οποία είχε ενταχθεί το 2021 από την προηγούμενη κυβέρνηση ως ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθιστά αδύνατη την εκταμίευση €23 εκατομμμυρίων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για έργα διαλογής στην πηγή και εκσυγχρονισμού της διαχείρισης αποβλήτων από τις Τοπικές Αρχές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καταγράφοντας το γεγονός «ως ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη».

Σημειώνει, ακολούθως, ότι με την εθνική συγχρηματοδότηση, οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι θα ανέρχονταν περίπου στα €48 εκατ.

Υπενθυμίζοντας ότι η Κυβέρνηση παρέλαβε τον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων με συσσωρευμένα προβλήματα, το Υπουργείο αναφέρει ότι «πέτυχε τη μείωση του τέλους από €35 σε €10 ανά τόνο, δηλαδή σε λιγότερο από €1 τον μήνα ανά νοικοκυριό, καθώς και τη μετάθεση της εφαρμογής του στο απώτατο δυνατό χρονικό σημείο. Παράλληλα, εξασφάλισε πρόσθετη χρηματοδότηση για τους Δήμους».

Προσθέτει, επίσης ότι «σχεδιασμός υπάρχει, είναι συγκεκριμένος, έχει παρουσιαστεί στη Βουλή και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τη συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων, περιλαμβανομένων των JASPERS», αναφέροντας ακόμα ότι «εντός του 2027 προβλέπεται η ανάληψη της διαχείρισης της ΟΕΔΑ Πεντακώμου από νέο ανάδοχο.

«Η σημερινή καταψήφιση δεν ακυρώνει τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Αφαιρεί από τις Τοπικές Αρχές πόρους που οι ίδιες ζήτησαν, περιορίζει τα εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων και μεταθέτει για ακόμη μία φορά το κόστος της αδράνειας στην κοινωνία και στο περιβάλλον», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Καταλήγει ότι «η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδιασμού της. Όσοι επέλεξαν να καταψηφίσουν τη μεταρρύθμιση οφείλουν πλέον να εξηγήσουν στις Τοπικές Αρχές και στους πολίτες γιατί στέρησαν από τη χώρα €23 εκατομμύρια ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και συνολικούς διαθέσιμους πόρους ύψους περίπου €48 εκατομμύρια».