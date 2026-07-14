Εγκαινιάστηκε η είσοδος-έξοδος κινδύνου στη βιομηχανική Αγ.Αθανασίου

Το εδώ και χρόνια αίτημα του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, για δημιουργία εισόδου – εξόδου κινδύνου, έγινε πραγματικότητα, με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, να τελεί σήμερα, Τρίτη, τα εγκαίνια του δρόμου, μήκους περί τα 170 μέτρα.

Ο δρόμος βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της βιομηχανικής περιοχής Αγίου Αθανασίου, ενώνοντας την οδό Ιαπετού με την οδό Αγίου Αμβροσίου, λειτουργώντας ως μια δεύτερη είσοδος – έξοδος κινδύνου στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνται πάνω από 120 επιχειρήσεις και 5 χιλιάδες άτομα.

Σε δηλώσεις του, ο Αλέξης Βαφεάδης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την υλοποίηση του δρόμου, οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα, έναντι κόστους περίπου 250 χιλιάδες ευρώ.

Ο Υπουργός τόνισε την εξαιρετική συνεργασία που υπήρξε μεταξύ του κεντρικού κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, «χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαμε σήμερα να εγκαινιάσουμε αυτό το έργο».

«Αυτό το έργο αναβαθμίζει την ασφάλεια των εργαζομένων στην περιοχή, επιτρέπει την γρήγορη ανταπόκριση των σωμάτων ασφαλείας και τους πρώτους ανταποκριτές και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα ευχαριστημένους», είπε.

Ο Υπουργός Μεταφορών διαμήνυσε, την ίδια ώρα, ότι πρώτιστος στόχος ήταν και παραμένει η ασφάλεια των πολιτών. «Αχρείαστος να είναι (ο δρόμος), αλλά τον έχουμε τώρα και μπορούμε να ανταποκριθούμε γρήγορα στις ανάγκες αν αυτές προκύψουν», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση γύρω από άλλα αιτήματα που υπάρχουν για τη βιομηχανική Αγ.Αθανασίου, ο κ. Βαφεάδης είπε πως «η εμπειρία μας λέει ότι τα αιτήματα του Συνδέσμου Βιομηχάνων και του Δήμου είναι τεκμηριωμένα, λογικά και κινούνται σε ένα πλαίσιο το οποίο θα βελτιώσει τα πράγματα».

«Με αυτόν τον φακό, τουλάχιστον ως Υπουργείο, κι εγώ προσωπικά, θα τα προσεγγίσω, μέσα από μια συνεχιζόμενη συνεργασία και με τον Δήμο και με τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων και νομίζω ότι μαζί μπορούμε να φέρουμε κι άλλα τέτοια καλά αποτελέσματα», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, δήλωσε ότι «το συγκεκριμένο έργο είναι απόδειξη πως, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, σε όλα τα επίπεδα, μπορούμε να βρούμε λύσεις». Το έργο, σημείωσε, εκτελέστηκε σε «χρόνους ρεκόρ» και «αυτό δείχνει ότι, όταν θέλουμε μπορούμε».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Δήμος είναι σε διαρκή επαφή με τον Υπουργό Μεταφορών, σε σχέση με άλλα έργα που βρίσκονται στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, σημειώνοντας πως «δεν θα συζητούμε γενικά και αόριστα για 100-150 έργα αλλά θα πούμε 3-4 έργα τα οποία είναι απαίτηση μας, ως Τοπική Αρχή που ξέρει πολύ καλά την περιοχή, να έχουμε τη συνδρομή του κεντρικού κράτους για να υλοποιηθούν».

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, Βάσος Δημητριάδης, ανέφερε πως το έργο δίνει μια «ανάσα ασφάλειας» στα χιλιάδες άτομα που διακινούνται καθημερινά στην περιοχή.

Υπογράμμισε επίσης ότι οι επόμενοι μεγάλοι στόχοι του Συνδέσμου είναι η δημιουργία μόνιμης εισόδου και εξόδου της βιομηχανικής περιοχής, με απευθείας σύνδεση προς και από τον αυτοκινητόδρομο, η δημιουργία ενός σύγχρονου πάρκου που θα εξυπηρετεί τους εργαζομένους και ταυτόχρονα θα αποτελέσει έναν σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την ευρύτερη περιοχή, καθώς και η ανάπτυξη χώρου κοινωφελών υπηρεσιών.

Για το τελευταίο, ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε την απογοήτευση του που το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, όπως είπε, αποφάσισε να ανακαλέσει προηγούμενη απόφαση για παραχώρηση συγκεκριμένου χώρου προς ανάπτυξη κοινωφελών υπηρεσιών.

Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος ανέλαβε πρωτοβουλία για δημιουργία της εισόδου – εξόδου κινδύνου, αμέσως μόλις ενημερώθηκε σχετικά, κατά το επίσημο δείπνο του Συνδέσμου, το 2025.

ΚΥΠΕ