Διαμαρτυρία Ινδίας προς Ιράν για θάνατο υπηκόου της από επιθέσεις στα Στενά Ορμούζ

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε σήμερα ότι προέβη σε έντονη διαμαρτυρία προς το Ιράν αφότου κάλεσε τον αναπληρωτή πρεσβευτή του σχετικά με τον θάνατο ενός Ινδού ναυτικού στο Στενό του Ορμούζ.

Ο Ινδός ναυτικός ήταν μεταξύ των 46 μελών πληρώματος, περιλαμβανομένων 30 Ινδών, που επέβαιναν σε δύο πλοία -- τα MT Al Bahiyah και MT Mombasa-- που δέχθηκαν επίθεση ενώ διέπλεαν τον θαλάσσιο δίαυλο, ανέφερε το Υπουργείο.

Άλλοι δέκα Ινδοί ναυτικοί τραυματίστηκαν, δύο από τους οποίους φέρεται να έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα, ανέφερε σε ανακοίνωση το Υπουργείο.

Η Ινδία «ανησυχεί πολύ» εξαιτίας των επιθέσεων και η στοχοποίηση εμπορικών πλοίων και πολιτικών υποδομών στην περιοχή «πρέπει να σταματήσει», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε αυτόν τον μήνα τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και είπε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να επιβάλουν για την υπηρεσία που παρέχουν ως «φρουροί» του στενού τέλος ίσο με το 20% της αξίας του φορτίου των πλοίων που επιθυμούν να το διασχίσουν.

Η Τεχεράνη λέει πως οι ΗΠΑ δεν έχουν ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος του θαλάσσιου διαύλου, που διαχειριζόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου και αερίου προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου.

Άλλος ένας Ινδός υπήκοος αγνοείται έπειτα από επίθεση στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων GFS Galaxy στο στενό προχθές Κυριακή.

Το Ιράν δήλωσε ότι στοχοθέτησε το πλοίο αφότου αυτό επιχείρησε να διέλθει από μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή παρά τις προειδοποιήσεις.

ΚΥΠΕ