Ένωση Δήμων: Δικαίωση η καταψήφιση του φόρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων

Η Ένωση Δήμων Κύπρου, σε ανακοίνωσή της, χαιρετίζει την «υπεύθυνη στάση» που επέδειξε η πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων, καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που προνοούσαν την επιβολή Φόρου Υγειονομικής Ταφής Δημοτικών Αποβλήτων.

Η απόφαση «δικαιώνει τις τεκμηριωμένες και επίμονες παρεμβάσεις της Ένωσης Δήμων των τελευταίων ημερών, με τις οποίες είχαμε επισημάνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι πολίτες δεν μπορούν να επωμιστούν το κόστος των διαχρονικών αδυναμιών του κράτους να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων», αναφέρεται.

Η Ένωση Δήμων επαναλαμβάνει ότι στηρίζει πλήρως την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών στόχων και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Σημειώνει ωστόσο ότι η επίτευξη των στόχων αυτών, απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό, επαρκείς υποδομές, ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και δίκαιη κατανομή των ευθυνών και δεν μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω της μεταφοράς του κόστους στους δημότες για παραλείψεις που δεν τους αναλογούν.

Ταυτόχρονα, καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να διαμορφωθεί ένα εφαρμόσιμο και δίκαιο πλαίσιο που θα διασφαλίζει τόσο την προστασία του περιβάλλοντος και την εκπλήρωση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας, όσο και την αποφυγή αδικαιολόγητων οικονομικών επιβαρύνσεων για τους πολίτες.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου, αναφέρει ότι θα συνεχίσει να καταθέτει υπεύθυνες και τεκμηριωμένες προτάσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων προς όφελος του περιβάλλοντος, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας.