Πυρκαγιά στην Πάφο: Σηκώθηκαν πτητικά μέσα - Προστατεύθηκαν σπίτια και περβόλι (βίντεο)

Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σε καλαμιώνα κοντά στην κοινότητα Χρυσοχούς, στην επαρχία Πάφου, με την καμένη έκταση να υπολογίζεται σε περίπου οκτώ δεκάρια, κυρίως σε κοίτη ποταμού.

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς και τους σταθμούς Υπαίθρου Στρουμπιού και Πέγειας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών και προωθητής γαιών.

Δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης πραγματοποίησαν προκαταρκτικές ρίψεις, ενώ δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συνεχίζουν τις ρίψεις για την ασφάλιση της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ από τις δυνάμεις πυρόσβεσης προστατεύτηκαν παρακείμενες κατοικίες και περιβόλι.

Το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς έχει εντοπιστεί και τα αίτια θα διερευνηθούν σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Δείτε βίντεο: