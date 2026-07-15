Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συμφωνήσει για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία για να τερματίσει σύντομα τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και ενδείξεις ότι η Ρωσία είναι πιθανό να κλιμακώσει τις εχθροπραξίες.

«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία», τόνισε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News όταν ρωτήθηκε για τις συνομιλίες του με τον Πούτιν. Η συνέντευξη μαγνητοσκοπήθηκε χθες και μεταδόθηκε σήμερα Τετάρτη.

Τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο είπαν στο Reuters ότι ο Ρώσος Πρόεδρος απορρίπτει τις εκκλήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο και είναι πιθανό να κλιμακώσει τον πόλεμο, που βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του.

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να πετύχει τη σύναψη μιας συμφωνίας για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία την πρώτη ημέρα της έναρξης της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

Την ίδια ώρα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε στο Κίεβο την υπογραφή συμφωνίας σύμπραξης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία για την ενίσχυση της από κοινού παραγωγής drones.

«Αυτό που υπογράφουμε σήμερα είναι η δική μας συμφωνία για drones», δήλωσε από την ουκρανική πρωτεύουσα παρουσία του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η συμφωνία αυτή θα φέρει μαζί την ουκρανική επινοητικότητα και την βιομηχανική ισχύ της Ευρώπης», δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν χωρίς να δώσει στοιχεία για την αξία της συμφωνίας.

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει μετά την ρωσική εισβολή το 2022 υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των drones. «Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε μαζί», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και εξήγησε ότι «η ιδέα είναι η σύνδεση αυτής της τεχνογνωσίας και της εμπειρογνωμοσύνης που έχουν δοκιμαστεί επί του πεδίου με τις τεράστιες τεχνολογικές και βιομηχανικές δυνατότητες της ΕΕ».

Πηγή: ΚΥΠΕ