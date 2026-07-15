Άγγελος Ονησιφόρου: «Η Πάφος έγινε η φωνή της δημοκρατίας στις πιο σκοτεινές ώρες της Κύπρου»

Με μήνυμα μνήμης, ενότητας και δημοκρατικής ευθύνης, ο δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου τίμησε την επέτειο των τραγικών γεγονότων του Ιουλίου 1974, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Πάφος στην αντίσταση κατά του πραξικοπήματος.

Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι τότε η Πάφος ήταν η δεύτερη μικρότερη επαρχία της Κύπρου σε πληθυσμό, στάθηκε «γίγαντας» στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του τόπου.

Επισήμανε ότι από την Πάφο υψώθηκε η πρώτη φωνή αντίστασης, δίνοντας ελπίδα ότι η δημοκρατία παρέμενε ζωντανή και στέλνοντας το μήνυμα πως η ελευθερία δεν παραδίδεται.

Ο κ. Ονησιφόρου αναφέρθηκε στο βαρύ τίμημα που κατέβαλε η επαρχία, σημειώνοντας ότι 24 Παφίτες έχασαν τη ζωή τους τις μαύρες ημέρες του Ιουλίου του 1974, στην Πάφο, στη Λευκωσία και σε άλλα μέρη της Κύπρου.

Όπως τόνισε, επρόκειτο για νέους ανθρώπους, οικογενειάρχες, στρατιώτες και αντιστασιακούς που επέλεξαν να υπερασπιστούν τη δημοκρατία, ακόμη και με κόστος την ίδια τους τη ζωή.

Στο μήνυμά του υπογράμμισε ότι η επέτειος δεν αφορά μόνο την ιστορική μνήμη, αλλά και την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

«Η μνήμη δεν είναι μόνο φόρος τιμής στους πεσόντες. Είναι όρκος ευθύνης, ώστε να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά στον φανατισμό, τον διχασμό και το μίσος να πληγώσουν την πατρίδα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο δημαρχεύων Πάφου απέδωσε φόρο τιμής στους ήρωες της επαρχίας, τονίζοντας ότι η θυσία τους θα αποτελεί διαχρονικό φάρο για τις αξίες της δημοκρατίας, της ενότητας και της ελευθερίας.