Συνεχίζονται οι ενέργειες για τη δημιουργία του πρώτου Αποθέματος Βιόσφαιρας της UNESCO στην Κύπρο

Με πρωτοβουλία της Επιτρόπου ΠκΕτΖ Αντωνία Θεοδοσίου πραγματοποιήθηκαν χθες, 14 Ιουλίου 2026, συναντήσεις με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ανδρέα Γρηγορίου, και τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, δρ Κώστα Κωνσταντίνου, με τη συμμετοχή του Διευθυντή του Τμήματος Δασών, της Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Τμήματος Περιβάλλοντος και αρμόδιων λειτουργών του ΥΓΑΑΠ.

Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση για την πρόοδο που σημειώνεται σχετικά με την πρωτοβουλία του Γραφείου της Επιτρόπου για τη δημιουργία του πρώτου Αποθέματος Βιόσφαιρας στην Κύπρο, στις κοιλάδες των ποταμών Ξερού και Διαρίζου.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα.

Συζητήθηκαν ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων Τμημάτων του Υπουργείου σε σχέση με τη λειτουργία των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας.

Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για τις επαφές που είχε η Επίτροπος κατά την πρόσφατη συμμετοχή της στην επίσημη τελετή ένταξης του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα – Μαλέα στην Ελλάδα με τον δρα António D. Abreu, Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικολογίας και Γεωεπιστημών της UNESCO και Γραμματέα του Προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (MAB), καθώς και με τον δρα Μιχάλη Σκούλλο, ομότιμο Καθηγητή Χημείας, Περιβάλλοντος και Ωκεανογραφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Πρόεδρο του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE).

Οι επαφές αυτές ενισχύουν τη διεθνή συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς υποστήριξη της κυπριακής υποψηφιότητας.

Εξετάστηκαν, επίσης, τα επόμενα βήματα για την προώθηση της πρωτοβουλίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου στην περιοχή του υποψήφιου Αποθέματος Βιόσφαιρας με θέμα την αγροτική ανάπτυξη.