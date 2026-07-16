Στην πρίζα η πρώτη μονάδα ΑΠΕ με αποθήκευση ενέργειας στην Κύπρο

Σημαντικό ορόσημο για την ενεργειακή μετάβαση της Κύπρου αποτελεί η έναρξη λειτουργίας της μονάδας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «Pavlina Memorial Energy Park», η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία B.S. Consulting Engineers (Civil & Mechanical) L.L.C., είναι η πρώτη διασυνδεδεμένη στο κυπριακό ηλεκτρικό δίκτυο μονάδα ΑΠΕ που διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία.

Η μονάδα τίθεται σε λειτουργία σήμερα, 16 Ιουλίου 2026, και εισάγει για πρώτη φορά τη δυνατότητα όχι μόνο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά τις ώρες ηλιοφάνειας, αλλά και αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας, ώστε αυτή να διοχετεύεται στο δίκτυο αργότερα, όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση ή μειωμένη παραγωγή.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα υποδομή αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της επάρκειας του ηλεκτρικού συστήματος, στη βελτίωση της σταθερότητας του δικτύου, στη μείωση των περικοπών παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ηλεκτροπαραγωγής.

Η αποθήκευση ενέργειας θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου, καθώς αντιμετωπίζει ένα από τα βασικότερα προβλήματα των φωτοβολταϊκών: την αδυναμία παραγωγής ηλεκτρισμού μετά τη δύση του ήλιου και τις συχνές περικοπές παραγωγής όταν υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας.

Με τη λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την ανάπτυξη αντίστοιχων έργων αποθήκευσης, τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ασφαλή και αποτελεσματική ενεργειακή μετάβαση της χώρας.