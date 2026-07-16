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Διεθνής Αμνηστία: Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ενδέχεται να διαπράχθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι συνελήφθησαν στο πλαίσιο του πολέμου κατά των συμμοριών, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε φυλακές και κέντρα κράτησης στο Ελ Σαλβαδόρ, ενώ περισσότεροι από 90.000 συνελήφθησαν αυθαίρετα μετά την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης την άνοιξη του 2022, σύμφωνα με νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας.

Η μη κυβερνητική οργάνωση καταγγέλλει ότι οι μαζικές συλλήψεις, τα βασανιστήρια, οι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις και οι θάνατοι υπό κρατική ευθύνη ενδέχεται, λόγω της έκτασης και της οργανωμένης φύσης τους, να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η έκθεση, με τίτλο «Ασφάλεια χωρίς δικαιώματα», καλύπτει την περίοδο από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2025. Σε αυτήν αναφέρεται ότι σε πολλές περιπτώσεις εντοπίστηκαν τραυματισμοί που δεν συνάδουν με τις επίσημες αιτίες θανάτου, καθώς και ενδείξεις σωματικής βίας και ιατρικής παραμέλησης.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι περισσότεροι από όσους πέθαναν δεν είχαν ακόμη καταδικαστεί. Η Άνα Πικέρ, διευθύντρια του τμήματος της οργάνωσης για την αμερικανική ήπειρο, ανέφερε ότι κανένας από τους θανάτους δεν οδήγησε σε ουσιαστική έρευνα για τον καταλογισμό ευθυνών.

Κατά την παρουσίαση της έκθεσης, η κ. Πικέρ περιέγραψε περιπτώσεις μητέρων που αναζητούσαν για εβδομάδες τα παιδιά τους από φυλακή σε φυλακή, ανθρώπων που κρατούνταν χωρίς να γνωρίζουν τον λόγο και οικογενειών που παραλάμβαναν τις σορούς συγγενών τους χωρίς πειστική εξήγηση για τον θάνατό τους.

Η καταγγελία προστίθεται σε προηγούμενες εκθέσεις διεθνών νομικών, οι οποίοι είχαν κατηγορήσει την κυβέρνηση του Προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασανισμούς και εξαναγκαστικές εξαφανίσεις.

Ο κ. Μπουκέλε, ο οποίος αναμένεται να διεκδικήσει τρίτη διαδοχική θητεία τον Φεβρουάριο του 2027, έχει συγκεντρώσει στα χέρια του σχεδόν απόλυτη εξουσία. Από το 2022, νομοθεσία επιτρέπει συλλήψεις χωρίς δικαστικό ένταλμα στο πλαίσιο του λεγόμενου πολέμου κατά των συμμοριών.

Η πολιτική αυτή συνέβαλε στη δραστική μείωση της εγκληματικής βίας και ενίσχυσε σημαντικά τη δημοτικότητα του Προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ. Ωστόσο, το μοντέλο ασφαλείας της κυβέρνησης, με χαρακτηριστικότερο σύμβολο μια τεράστια φυλακή εξαιρετικά αυστηρών συνθηκών κράτησης, δέχεται έντονη διεθνή κριτική για τον περιορισμό των δικαιωμάτων και τη συγκέντρωση των εξουσιών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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