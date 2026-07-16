Eurostat: Στα 39,5 χρόνια η μέση διάρκεια του εργασιακού βίου στην Κύπρο

Στα 39,5 χρόνια ανήλθε στην Κύπρο η αναμενόμενη διάρκεια του εργασιακού βίου για τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Πιο συγκεκριμένα, στην Κύπρο η αναμενόμενη διάρκεια εργασιακού βίου διαμορφώθηκε σε 42,1 χρόνια για τους άνδρες και σε 36,7 χρόνια για τις γυναίκες.

Σε επίπεδο ΕΕ, τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω αναμένεται να εργαστούν κατά μέσο όρο 37,5 χρόνια, έναντι 37,2 ετών το 2024. Σύμφωνα με τη Eurostat, από το 2016 η αναμενόμενη διάρκεια του εργασιακού βίου στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 2,3 χρόνια, από 35,2 σε 37,5 χρόνια.

Μεταξύ των κρατών μελών, σε επτά χώρες η μέση αναμενόμενη διάρκεια του εργασιακού βίου ήταν 40 χρόνια ή περισσότερο.

Η μεγαλύτερη διάρκεια καταγράφηκε στην Ολλανδία με 44,0 χρόνια και ακολούθησαν η Σουηδία με 43,4 χρόνια, η Δανία με 42,6, η Εσθονία με 41,5, η Ιρλανδία με 40,7, η Γερμανία με 40,2 και η Φινλανδία με 40,1.

Αντίθετα, οι μικρότερες διάρκειες καταγράφηκαν στη Ρουμανία, με 32,7 χρόνια, στην Ιταλία, με 33,0, και στη Βουλγαρία, με 34,6.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι άνδρες στην ΕΕ αναμένεται να εργαστούν κατά μέσο όρο 39,5 χρόνια το 2025, περισσότερο από τις γυναίκες, για τις οποίες ο αντίστοιχος μέσος όρος ήταν 35,4 χρόνια.

Για τους άνδρες, η μεγαλύτερη αναμενόμενη διάρκεια εργασιακού βίου καταγράφηκε στην Ολλανδία με 45,9 χρόνια και ακολούθησαν η Σουηδία και η Δανία με 44,5 χρόνια, καθώς και η Ιρλανδία με 43,4.

Η μικρότερη αναμενόμενη διάρκεια εργασιακού βίου για τους άνδρες καταγράφηκε στη Βουλγαρία με 35,9 χρόνια, στη Ρουμανία με 36,0 και στην Κροατία με 36,3.

Για τις γυναίκες, οι μεγαλύτερες διάρκειες καταγράφηκαν στη Σουηδία με 42,3 χρόνια, στην Ολλανδία με 41,9 και στην Εσθονία με 41,8.

Οι μικρότερες διάρκειες για τις γυναίκες καταγράφηκαν στην Ιταλία, με 28,4 χρόνια, στη Ρουμανία, με 29,1, και στην Ελλάδα, με 31,8.

ΚΥΠΕ