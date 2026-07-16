ΕΔΕΚ: Οι καταγγελίες Νικολαΐδη «πλήττουν υπολήψεις και προσβάλλουν τη νοημοσύνη» – Στο καταστατικό παραπέμπει ο Γεωργίου (ηχητικό)

Τη θέση ότι οι αποφάσεις του έκτακτου συνεδρίου της ΕΔΕΚ θα εφαρμοστούν στη βάση του καταστατικού και των επίσημων πρακτικών εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Γεωργίου, απαντώντας εμμέσως αλλά και ευθέως σε σειρά καταγγελιών που διατύπωσε νωρίτερα ο Νίκος Νικολαΐδης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Γεωργίου επιχείρησε να παρουσιάσει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο, όπως ανέφερε, θα κινηθεί η ΕΔΕΚ μετά την παραίτηση του προέδρου της, Νίκου Αναστασίου.

Όπως είπε, υπάρχουν τρία δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν: οι αποφάσεις του έκτακτου συνεδρίου, το καταστατικό του κόμματος και τα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία φέρουν την υπογραφή του μέχρι πρότινος προέδρου και άλλων αξιωματούχων της ΕΔΕΚ.

«Οι αποφάσεις του έκτακτου συνεδρίου θα υλοποιηθούν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διαδικασία θα προχωρήσει με απόλυτο σεβασμό στο καταστατικό, το οποίο χαρακτήρισε ως τον νόμο και το «Σύνταγμα» ενός πολιτικού κόμματος.

Απάντηση στις καταγγελίες Νικολαΐδη

Η παρέμβαση του κ. Γεωργίου ακολούθησε τις τοποθετήσεις του Νίκου Νικολαΐδη, ο οποίος κατήγγειλε ότι, μετά το έκτακτο συνέδριο, επιχειρήθηκε αλλοίωση ή παραποίηση των αποφάσεών του.

Ο κ. Νικολαΐδης είχε υποστηρίξει ότι σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου συντάχθηκε κείμενο με το οποίο περιορίζονταν οι αρμοδιότητες της πενταμελούς επιτροπής που διορίστηκε από το συνέδριο για την εξυγίανση του Μητρώου Μελών και την προετοιμασία των επόμενων κομματικών διαδικασιών.

Απαντώντας, ο κ. Γεωργίου απέρριψε τις σχετικές αναφορές, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες καταγγελίες πλήττουν υπολήψεις και προσωπικότητες και προσβάλλουν τη νοημοσύνη.

Δεν αναφέρθηκε, ωστόσο, αναλυτικά στο κατά πόσο συντάχθηκε το συγκεκριμένο κείμενο που επικαλέστηκε ο κ. Νικολαΐδης, ούτε απάντησε σημείο προς σημείο στην καταγγελία ότι αφαιρέθηκαν αρμοδιότητες από την πενταμελή επιτροπή. Αντίθετα, επέμεινε ότι οι επίσημες αποφάσεις είναι εκείνες που έχουν καταγραφεί στα πρακτικά και ότι η υλοποίησή τους θα γίνει σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του καταστατικού.

«Αν υπάρχει διάθεση να περιπλακούν τα πράγματα, εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτή την πορεία», ανέφερε, τονίζοντας ότι για τον ίδιο το θεσμικό πλαίσιο είναι σαφές.

Πολιτικό Γραφείο και Κεντρική Επιτροπή στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αναφορά του εκπροσώπου Τύπου στον ρόλο του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, τα δύο αυτά σώματα είναι τα μόνα αρμόδια όργανα για να διαχειριστούν τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δρομολόγηση του Καταστατικού και του Εκλογικού Συνεδρίου.

Η τοποθέτηση αυτή διαφοροποιείται από την ερμηνεία που έδωσε ο Νίκος Νικολαΐδης, ο οποίος υποστήριξε ότι το έκτακτο συνέδριο ανέθεσε στην πενταμελή επιτροπή ευρύτερες αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων την εξυγίανση του Μητρώου, την προετοιμασία των συνεδρίων και την κατάρτιση εισηγήσεων για καταστατικές αλλαγές.

Ο κ. Γεωργίου παρουσίασε τον ρόλο της επιτροπής πιο περιορισμένα, συνδέοντάς τον κυρίως με την κατάρτιση καταλόγου προσώπων που, κατά τις πρόσφατες εκλογές, συμμετείχαν σε ψηφοδέλτια άλλων κομμάτων, εργάστηκαν ενεργά σε άλλα επιτελεία ή στήριξαν δημόσια υποψηφίους άλλων πολιτικών σχηματισμών εις βάρος υποψηφίων της ΕΔΕΚ.

Όπως είπε, η επιτροπή θα καταρτίσει τον σχετικό κατάλογο και θα υποβάλει τις εισηγήσεις της στα αρμόδια όργανα.

Σύντομα οι συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων

Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα μετά την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου, ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι αναμένεται να συνεδριάσουν σύντομα τόσο το Πολιτικό Γραφείο όσο και η Κεντρική Επιτροπή, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Τα δύο όργανα, όπως σημείωσε, θα κληθούν να εξετάσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά την παραίτηση και να διαχειριστούν τις διαδικασίες που αφορούν την πορεία προς τα επόμενα συνέδρια.

Ο εκπρόσωπος Τύπου επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιηθούν τόσο Καταστατικό όσο και Εκλογικό Συνέδριο.

Στο Εκλογικό Συνέδριο, όπως είπε, θα εκλεγούν η νέα ηγεσία, οι αξιωματούχοι του κόμματος και τα αρμόδια κομματικά σώματα, ενώ όσοι ενδιαφέρονται θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις θέσεις και το όραμά τους για το μέλλον της ΕΔΕΚ.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Γιώργου Γεωργίου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: