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Τουρκική αντίδραση στο ψήφισμα της Ευρωβουλής: «Ειρηνευτική επιχείρηση» χαρακτήρισε ξανά την εισβολή του 1974

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τουρκικό ΥΠΑΜ: Απορρίπτουμε τις κατηγορίες για το 1974 – «Η παρουσία μας στην Κύπρο διασφαλίζει την ειρήνη»

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας απάντησε στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τα εγκλήματα κατά γυναικών στην Κύπρο το 1974, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του τουρκικού στρατού στο νησί «αποτελεί εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα εγγύηση ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας».

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο απέρριψε ως «αβάσιμους, παράλογους και αισχρούς» τους ισχυρισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με την τουρκική εισβολή του 1974, την οποία χαρακτηρίζει «Ειρηνευτική Επιχείρηση» που, όπως υποστηρίζει, έσωσε τους Τουρκοκύπριους από την «εξόντωση».

Το τουρκικό ΥΠΑΜ υποστηρίζει ακόμη ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αγνοεί τις «σφαγές, τους ομαδικούς τάφους και τα χρόνια απάνθρωπων επιθέσεων» κατά των Τουρκοκυπρίων και αποτελεί ένδειξη «απώλειας της λογικής» και υιοθέτησης της «ελληνοκυπριακής προπαγάνδας».

Παράλληλα, επαναφέρει τους τουρκικούς ισχυρισμούς ότι από το 1963 η ΕΟΚΑ, «με στόχο την Ένωση», κατέστρεψε 103 τουρκοκυπριακά χωριά και εκτόπισε περίπου 30.000 Τουρκοκυπρίους, ενώ κάνει λόγο για σφαγές σε περιοχές όπως η Μαράθα, ο Σανταλάρης και η Αλόα.

«Είναι τραγικωμικό όσοι αγνόησαν αυτές τις σφαγές να προσπαθούν σήμερα να κατηγορήσουν τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις», αναφέρει.

Καταλήγοντας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διαμηνύει ότι η Τουρκία, ως εγγυήτρια δύναμη, θα συνεχίσει να διασφαλίζει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ψευδοκράτους και του «τουρκοκυπριακού λαού», προσθέτοντας ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι «πιο αποφασισμένες από ποτέ» να απαντήσουν σε κάθε ενέργεια που, κατά την Άγκυρα, στρέφεται κατά της ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων.

KYΠΕ

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