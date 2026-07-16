Ελλάδα: Αυτούς τους τέσσερις βουλευτές της ΝΔ διώκει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, κατηγορούμενοι είναι οι Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Οι τρεις πρώτοι διώκονται, κατά περίπτωση, για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα έχουν ασκηθεί επιπλέον διώξεις για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Αντίθετα, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή, καθώς, σύμφωνα με την EPPO, δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Η υπόθεση αφορά γεγονότα του 2021 και περιλαμβάνει ακόμη τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες για κατάχρηση εμπιστοσύνης, τον πρώην γενικό διευθυντή Άμεσων Πληρωμών με δύο αντίστοιχες κατηγορίες, καθώς και δύο πρώην περιφερειακούς διευθυντές του οργανισμού για κατάχρηση εμπιστοσύνης και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, κτηνιατρικός λειτουργός και αριθμός δικαιούχων επιδοτήσεων. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, απάτη σε βάρος των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, ψευδείς βεβαιώσεις και ηθική αυτουργία στα συγκεκριμένα αδικήματα.

Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης που φτάνουν έως και τα πέντε έτη, καθώς και τα προβλεπόμενα χρηματικά πρόστιμα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπογραμμίζει ότι όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με την EPPO, οι έρευνες αποκάλυψαν ενδείξεις για οργανωμένο σύστημα παρατυπιών στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με φερόμενες παράνομες παρεμβάσεις σε ελέγχους, αλλοίωση στοιχείων, χειραγώγηση πορισμάτων επιθεωρήσεων και ψευδείς πιστοποιήσεις, με στόχο την παράνομη καταβολή ευρωπαϊκών κονδυλίων.