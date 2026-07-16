Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή - Πότε κορυφώνεται η ζέστη

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η προειδοποίηση θα ισχύσει από τις 14.00 μέχρι τις 16.30 αύριο.

Όπως αναφέρεται, η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου

Ολόκληρη η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα παραμείνει κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.