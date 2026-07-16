Νέο μέτωπο στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν: Πλήγματα στο νησί Κεσμ και συναγερμός για την Ερυθρά Θάλασσα

Το ιρανικό νησί Κεσμ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων, μετέδωσε το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, εν μέσω των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Γύρω στις 18.00, τοπική ώρα, «πολλές περιοχές της ζώνης του νησιού Κεσμ χτυπήθηκαν από αμερικανικούς πυραύλους», ανέφερε το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζγκάν. Παρόμοιες πληροφορίες μετέδωσαν και τα πρακτορεία Tasnim και Mehr.

Η Τεχεράνη ζήτησε από τους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα

Εξάλλου, το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούθι της Υεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσει τη δίοδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι ΗΠΑ πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του, ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα απειλή για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο. Η ιδέα αυτή συζητήθηκε στα ηγετικά κλιμάκια της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το μήνυμα μεταφέρθηκε στους Χούθι, τους συμμάχους της Τεχεράνης, είπαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές και μια περιφερειακή πηγή που γνωρίζουν το θέμα. Όλες οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Οι πηγές είπαν ότι οι Χούθι ενημερώθηκαν πρόσφατα για το αίτημα της Τεχεράνης, το οποίο δεν είχε αναφερθεί μέχρι τώρα. Δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς μεταφέρθηκε το αίτημα, ούτε αν υποβλήθηκε μετά την απειλή που διατύπωσε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιτεθεί στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και ένας εκπρόσωπος των Χούθι δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα το πρακτορείου για κάποιο σχόλιο.

Μια πηγή προσκείμενη στους Χούθι είπε ότι οι αντάρτες ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες τους για επιθέσεις σε πλοία, αναπτύσσοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την «πύλη» της Ερυθράς Θάλασσας, στα υψώματα που βλέπουν τη Χοντέιντα και τον Κόλπο του Άντεν.

Αναμένουν την εντολή να ξεκινήσουν. Οποιαδήποτε απειλή στην Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ υπάρχει κίνδυνος ότι θα επιδεινώσει ραγδαία την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν. Υπογραμμίζει επίσης τους εκρηκτικούς κινδύνους από τον νέο γύρο εχθροπραξιών στην περιοχή.

Με το Ορμούζ ήδη κλειστό, τυχόν επιθέσεις των Χούθι σε πλοία ή λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας θα οδηγούσαν σε ταυτόχρονη διατάραξη των δύο βασικών, θαλάσσιων οδών εξαγωγής του πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο, τόσο στην ενεργειακή κρίση όσο και στην ευρύτερη σύγκρουση του Ιράν με τις ΗΠΑ. Εκπρόσωποι των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν που βρίσκονται ήδη στην Υεμένη θα αποφασίσουν το πότε θα κλείσε το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, είπε η πηγή που πρόσκειται στους Χούθι.

Σε μια ένδειξη κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή, οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους στη Σαουδική Αραβία τις προηγούμενες ημέρες, κατηγορώντας το βασίλειο ότι βομβάρδισε το αεροδρόμιο της Σαναά, το οποίο είναι υπό τον έλεγχό τους, σπάζοντας μια εκεχειρία τεσσάρων ετών.

Ο ηγέτης των Χούθι, Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι, δήλωσε σήμερα ότι όλες οι πετρελαϊκές και άλλες ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας θα μπουν στο στόχαστρο των πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της οργάνωσής του εάν το Ριάντ εμπλακεί σε μια «ολοκληρωτική επίθεση» εναντίον της Υεμένης και κλιμακώσει την κατάσταση. Απείλησε, επίσης, ότι θα πληγεί το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας.

ΚΥΠΕ