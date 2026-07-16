Υπό διάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ: Με 14 βουλευτές και νέες αποχωρήσεις η μάχη Δούρου – Πολάκη για την επόμενη μέρα

Σε ιδιαίτερα τεταμένο εσωκομματικό κλίμα οδηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το πρωί του Σαββάτου, όπου θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρός της. Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων, με το κόμμα να βρίσκεται αντιμέτωπο με συνεχείς αποχωρήσεις βουλευτών.

Οι τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις έχουν μειώσει τη δύναμη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στους 14 βουλευτές, εντείνοντας τον προβληματισμό για την επόμενη ημέρα του κόμματος και διαμορφώνοντας ένα σκηνικό αβεβαιότητας στην Κουμουνδούρου.

Μεταξύ των βουλευτών που αποχώρησαν από την Κ.Ο. είναι η Πόπη Τσαπανίδου, ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέττα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Η αναμέτρηση Δούρου – Πολάκη

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην εκλογή του νέου επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου να διεκδικούν τη θέση.

Η εσωκομματική αντιπαράθεση εντάθηκε μετά τις πληροφορίες ότι από την πλευρά του Παύλου Πολάκη υπήρξε πρόταση για απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου, προκειμένου να αποφευχθεί μια ανοιχτή εκλογική αναμέτρηση.

Η ίδια, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι παραμένει υποψήφια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν απαντώ σε κύκλους. Θα είμαι υποψήφια».

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των συσχετισμών αναμένεται να διαδραματίσουν οι εσωτερικές ισορροπίες μεταξύ των βουλευτών, ενώ στο επίκεντρο των διεργασιών βρίσκεται και η στάση του Νίκου Παππά.

Επιστροφή Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

Στο μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα ενόψει της ψηφοφορίας του Σαββάτου.

Ο βουλευτής Χανίων, ο οποίος έχει ήδη θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Κ.Ο., επιστρέφει σε μια κρίσιμη στιγμή για το κόμμα, καθώς η νέα ηγετική ισορροπία αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα.

Αντιπαράθεση για τις αποχωρήσεις

Παράλληλα, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την κριτική προς τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, ζητώντας τους να παραδώσουν τις έδρες τους.

Πηγές της Πολιτικής Γραμματείας αφήνουν αιχμές για πιθανή οργανωμένη προσπάθεια αποδυνάμωσης του κόμματος, συνδέοντας τις εξελίξεις με ευρύτερες πολιτικές διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Στην Κουμουνδούρου διερωτώνται αν οι ανεξάρτητοι πλέον βουλευτές θα έχουν συμμετοχή σε νέα πολιτική κίνηση, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα ενίσχυε την άποψη πως οι αποχωρήσεις δεν αποτελούν μεμονωμένες αποφάσεις.

Με τα δεδομένα να αλλάζουν καθημερινά, η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θεωρείται κομβική, καθώς δεν θα κρίνει μόνο το πρόσωπο του νέου προέδρου της Κ.Ο., αλλά και τη νέα εσωκομματική ισορροπία στον ΣΥΡΙΖΑ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ