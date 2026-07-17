Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον θάνατο του 3χρονου στην Πάφο, αποφυλάκιση ζητά ο πατέρας Στη Νομική Υπηρεσία αναμένεται να καταθέσει σε λίγο σήμερα η Αστυνομία Πάφου τον φάκελο της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στη Χλώρακα, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου και Εκπρόσωπο Τύπου της ΑΔΕ Πάφου Μιχάλη Νικολάου.

Όπως ανέφερε στον "Π" οι ανακριτές ολοκλήρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της διερεύνησης και, θα ζητήσουν οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για τα επόμενα βήματα. Ο κ. Νικολάου ανέφερε πως εξετάζεται σήμερα το ενδεχόμενο άμεσης καταχώρισης της υπόθεσης ενώπιον δικαστηρίου, ακόμη και πριν από τη λήξη του διατάγματος κράτησης του 37χρονου πατέρα, την ερχόμενη Τρίτη.

Ωστόσο το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με πληροφορίες του "Π"είναι να αφεθεί ελεύθερος ο 37χρονος πατέρας με όρους.

Στο μεταξύ σύμφωνα με τον κ. Νικολάου τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων ακόμη εκκρεμούν. Την ίδια ώρα, ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος τελεί υπό κράτηση, υπέβαλε μέσω του δικηγόρου του αίτημα για άμεση αποφυλάκιση. Στην επιστολή του, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα "Φιλελεύθερος",ο συνήγορός του υποστηρίζει ότι η συνέχιση της κράτησής του δεν εξυπηρετεί πλέον ανακριτικούς σκοπούς και επιβαρύνει περαιτέρω την ψυχολογική του κατάσταση.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο 37χρονος επιθυμεί να αποφυλακιστεί ώστε, μαζί με τη σύζυγό του, να ενημερώσουν την πεντάχρονη κόρη τους για την οικογενειακή τραγωδία, καθώς μέχρι στιγμής της έχουν αναφέρει μόνο ότι ο αδελφός της νοσηλεύεται. Όπως σημειώνεται στην επιστολή, δεν φέρει ένσταση στην επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων που θα διασφαλίζουν την παρουσία του ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου .

Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 6:00 το απόγευμα της Κυριακής, όταν το τρίχρονο παιδί, το οποίο διέμενε με τους γονείς του σε ξενοδοχείο της επαρχίας Πάφου, έπεσε από τον τέταρτο όροφο του κτηρίου . Εναντίον του 37χρονου διερευνώνται τα αδικήματα της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, της παράλειψης καθήκοντος ως αρχηγού οικογένειας και της παράλειψης ευθύνης ως προσώπου που είχε τη μέριμνα άλλου προσώπου.

Σύμφωνα με τα γεγονότα ενώ ο 37χρονος και ο παππούς του παιδιού ανέμεναν την άφιξη του ανελκυστήρα στον τέταρτο όροφο, ο πατέρας κρατούσε στην αγκαλιά του το τρίχρονο παιδί και φέρεται να έκανε έπαιζε μαζί του κρατώντας το από την μέση και κουνώντας το δεξιά και αριστερά.. Δίπλα από το σημείο όπου βρίσκονταν υπήρχε διπλό παράθυρο, μήκους περίπου 2,5 έως 3 μέτρων και ύψους περίπου 1,20 μέτρου. Κατά τη διάρκεια μίας από τις κινήσεις αυτές, το παιδί φέρεται να γλίστρησε από την αγκαλιά του πατέρα και να έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και τα ευρήματα της νεκροτομής που διενήργησαν στο Νεκροτομείο του ΓΝ Λευκωσίας οι ιατροδικαστές Δρ Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου αιτία θανάτου του τρίχρονου είναι η βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς και οι πολλαπλές κακώσεις του σώματος και των ζωτικών οργάνων, οι οποίες προκλήθηκαν από την πτώση εξ ύψους.

ΠΑΣΥΞΕ

Στο μεταξύ καμία ευθύνη δεν φέρει το ξενοδοχείο για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε με τον θάνατο τρίχρονου αγοριού, το οποίο κατέπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο, υποστήριξε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου, Ευριπίδης Λοϊζίδης. Σε δηλώσεις του στον "Π" , ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι, όπως επιτρέπει η διαμόρφωση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, απέναντι από το ασανσέρ υπάρχουν πάντοτε ανοικτά παράθυρα για τον εξαερισμό του χώρου και την αποφυγή δυσάρεστων οσμών.

Όπως εξήγησε, στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε κλειστός τοίχος με παράθυρο μήκους περίπου 2,5 έως 3 μέτρων και ύψους περίπου 1,20 μέτρου, τονίζοντας ότι με αυτή τη διαμόρφωση δεν παραβιάζεται καμία νομοθεσία. «Είναι καθόλα νόμιμα στο ξενοδοχείο και το τραγικό συμβάν ήταν άτυχη στιγμή του 37χρονου πατέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ακόμη ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ελάχιστο ύψος των κιγκλιδωμάτων πρέπει να είναι 1,10 μέτρο, ενώ στο συγκεκριμένο παράθυρο το ύψος ήταν 1,20 μέτρα, γεγονός που, όπως είπε, καθιστά την κατασκευή ενισχυμένη σε σχέση με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.