Παραδίδεται ο κύριος δρόμος Λάρνακας-Δεκέλειας: Διαβεβαιώσεις Δημοσίων Έργων ότι ολοκληρώνεται μέχρι τον κυκλικό κόμβο στα όρια της Πύλας

Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία ολόκληρος ο κύριος δρόμος που εμπίπτει στην γ΄ φάση ανακατασκευής του παραλιακού δρ. Λάρνακας-Δεκέλειας, δηλαδή εντός των ορίων Ορόκλινης, από τον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας μέχρι τα όρια της Πύλας. Όπως εγκύρως πληροφορούμαστε, οι δεσμεύσεις που δόθηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων προς τους ξενοδόχους κι επιχειρηματίες της περιοχής αναφέρουν ότι μέχρι την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο κύριος δρόμος μέχρι τον τελικό κυκλικό κόμβο του οδικού έργου, στα «σύνορα» με την Πύλα, θα έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία, ενώ μέχρι το τέλος ερχόμενου Οκτωβρίου υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και οι βοηθητικοί δρόμοι, η κατασκευή των οποίων συμπεριλαμβάνεται στο όλο έργο της γ΄ φάσης.

Παρά τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στις κατασκευαστικές εργασίες, η παράδοση του κυρίου δρόμου θεωρείται θετική εξέλιξη για τους ξενοδόχους και τους υπόλοιπους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην τουριστική περιοχή της Ορόκλινης, καθώς και για τους κατοίκους της περιοχής, αφού θα εξυπηρετείται πολύ πιο άνετα η πυκνή τροχαία κίνηση που παρατηρείται αυτή την εποχή λόγω καλοκαιριού, αδειών και τουρισμού. Όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, που καλύπτει τα όρια της Πύλας μέχρι τις Βάσεις Δεκέλειας, η ενημέρωση που έχουμε είναι πως το συγκεκριμένο τμήμα θα μείνει ως έχει σήμερα. Όπως όλα δείχνουν, η προβλεπόμενη δ΄ φάση ανακατασκευής του δρόμου, που υποτίθεται θα κάλυπτε την τουριστική περιοχή της Πύλας, δεν πρόκειται να προχωρήσει. Ως εκ τούτου, ο δρόμος θα παραμείνει με την υφιστάμενη μορφή του, η οποία βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση έπειτα από τις βελτιωτικές εργασίες στις οποίες προέβη το κοινοτικό συμβούλιο της Πύλας πριν από μερικά χρόνια.

Πίσω 15% οι πληρότητες

Κι ενώ βρισκόμαστε στην «καρδιά» της καλοκαιρινής περιόδου, οι πληρότητες των ξενοδοχείων της Λάρνακας, στην πόλη κι επαρχία, παρουσιάζουν μείωση περίπου κατά 15% συγκριτικά με τις περσινές πληρότητες την ίδια εποχή. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές της Ορόκλινης και της Πύλας, η μείωση στις κρατήσεις οφείλεται, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, σε τρεις βασικούς παράγοντες. Αρχικά στην πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αλλά και στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν τους τελευταίους μήνες, όπως είναι τα εργοτάξια του υπό κατασκευή δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας (γ΄ φάση) αλλά και η άσχημη εικόνα που παρατηρήθηκε κατά μήκος της ακτογραμμής, ειδικά μπροστά από ξενοδοχειακές μονάδες, εξαιτίας της έντονης διάβρωσης από τη θάλασσα, η οποία προκάλεσε ζημιές στον παραλιακό πεζόδρομο Ορόκλινης και αλλοίωσε, σε κάποια σημεία, την παραλία.