Άμεση επέμβαση Τμήματος Δασών και Πυροσβεστικής πρόλαβε πυρκαγιά στο Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας στην Αγλαντζιά

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 17:37 μ.μ., εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στο Εθνικό Δασικό Πάρκο «Παιδαγωγικής Ακαδημίας», στην Αγλαντζιά.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18:10 μ.μ., αφού έκαψε έκταση περίπου 1,5 δεκάρια με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και 3 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.