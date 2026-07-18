Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Άμεση επέμβαση Τμήματος Δασών και Πυροσβεστικής πρόλαβε πυρκαγιά στο Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας στην Αγλαντζιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18:10 μ.μ., αφού έκαψε έκταση περίπου 1,5 δεκάρια με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 17:37 μ.μ., εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στο Εθνικό Δασικό Πάρκο «Παιδαγωγικής Ακαδημίας», στην Αγλαντζιά.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18:10 μ.μ., αφού έκαψε έκταση περίπου 1,5 δεκάρια με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και 3 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα