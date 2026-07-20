Σκαρφαλώνει κι άλλο ο υδράργυρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για αύριο - Αναλυτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα

Κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα την Τρίτη – Στους 41 βαθμούς η θερμοκρασία

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για την Τρίτη, από τις 13:00 μέχρι τις 16:30, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του νησιού.

Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά τις απογευματινές ώρες αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 βαθμούς στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 32 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 31 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.

Η νέα προειδοποίηση έρχεται μετά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν και σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Λευκωσία με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στους 37 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία στην Πόλη Χρυσοχούς και στους 35 στο Φρέναρος. Στη Λεμεσό και στο αεροδρόμιο Λάρνακας καταγράφηκαν 34 βαθμοί, ενώ στο αεροδρόμιο Πάφου η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 32 βαθμούς. Στα ορεινά, στον Πρόδρομο, το θερμόμετρο κατέγραψε 29 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η περιοχή επηρεάζεται από εποχική χαμηλή πίεση, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω μικρή άνοδο μέχρι την Πέμπτη, παραμένοντας πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας.

Οι Αρχές καλούν το κοινό να αποφεύγει την άσκοπη έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας και να φροντίζει για επαρκή ενυδάτωση, ιδιαίτερα στην περίπτωση ηλικιωμένων, παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.