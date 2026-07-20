Ισότητα: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα στις Φυλακές» – Σφοδρή επίθεση στη Διεύθυνση μετά τη φωτιά

Σφοδρή επίθεση κατά της Διεύθυνσης των Κεντρικών Φυλακών και της πολιτικής ηγεσίας εξαπολύει το Κλαδικό Τμήμα Φυλακών της Συντεχνίας Ισότητα, με αφορμή τη φωτιά που προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής σε πτέρυγα του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Σε εκτενή ανακοίνωσή της, η συντεχνία κάνει λόγο για «εγκληματική ανικανότητα» και «εγκληματικές παραλείψεις», υποστηρίζοντας ότι από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα, όπως συνέβη και σε προηγούμενο περιστατικό πυρκαγιάς τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι δεσμοφύλακες αποδίδουν τα εύσημα στο προσωπικό των Φυλακών, αναφέροντας ότι οι συνάδελφοί τους έδρασαν με επαγγελματισμό και αυτοθυσία, απεγκλωβίζοντας κρατούμενους και προσωπικό και δίνοντας μάχη με τις φλόγες χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες. Παράλληλα, αναφέρονται σε τραυματισμούς μελών του προσωπικού, καθώς και σε δεσμοφύλακα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα από εισπνοή καπνού.

Η συντεχνία υποστηρίζει ότι στις συγκεκριμένες πτέρυγες δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα πυρασφάλειας και καταγγέλλει ότι οι πόρτες εξακολουθούν να λειτουργούν χειροκίνητα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να εγκλωβίζονται κατά τη διάρκεια επεισοδίων ή έκτακτων περιστατικών.

Παράλληλα, επαναφέρει το ζήτημα του υπερπληθυσμού των Κεντρικών Φυλακών, υποστηρίζοντας ότι σε εγκαταστάσεις χωρητικότητας περίπου 600 ατόμων κρατούνται σχεδόν 1.200 πρόσωπα.

Μέσα από την ανακοίνωση καταθέτει σειρά αιτημάτων, μεταξύ των οποίων η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων διαφυγής, η αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας της Υπηρεσίας, η δημιουργία εξειδικευμένης ομάδας επέμβασης, η αποσυμφόρηση των Φυλακών μέσω ευρύτερης χρήσης ηλεκτρονικού βραχιολιού και κοινοτικής εργασίας, η απέλαση αλλοδαπών που εκτίουν ποινές για μικροαδικήματα και η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού.

Ιδιαίτερα επικριτική είναι η συντεχνία απέναντι στην Αναπληρώτρια Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Μαρία Σιαλή, την οποία χαρακτηρίζει «εντελώς ανίκανη να ασκήσει διοίκηση», ενώ ασκεί κριτική και στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, κατηγορώντας τον ότι αγνοεί τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων.

Η Ισότητα ανακοινώνει ακόμη ότι διακόπτει τον προφορικό διάλογο με τη Διεύθυνση και το Υπουργείο, δηλώνοντας πως στο εξής κάθε επικοινωνία θα γίνεται γραπτώς, ενώ προτίθεται να καταγγείλει το καθεστώς εργασίας στις Φυλακές ενώπιον ευρωπαϊκών ελεγκτικών μηχανισμών.

«Δεν θα περιμένουμε το επόμενο περιστατικό για να μετρήσουμε νεκρούς», καταλήγει η ανακοίνωση.