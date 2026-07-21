Videogate: «Καθάρισε» τους εμπλεκόμενους αλλά δεν… έπεισε

Σημαντικές πτυχές του σκανδάλου Videogate παρέμειναν στο σκοτάδι, ακόμη και μετά τη χθεσινή δημοσιοποίηση της περίληψης των ευρημάτων της ποινικής διερεύνησης από τον ποινικό ανακριτική, Ανδρέα Πασχαλίδη. Σύμφωνα με το πόρισμα του κ. Πασχαλίδη, το οποίο βρίσκεται από την περασμένη Παρασκευή στα χέρια του γενικού εισαγγελέα, το οπτικοακουστικό υλικό που αναρτήθηκε στον λογαριασμό «Emily Thompson», αποτελεί μορφή υβριδικής επίθεσης με στόχο να πληγεί το Κυπριακό Κράτος. Ένας ισχυρισμός, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, προβλήθηκε έντονα από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προτού ακόμη αρχίσει η ποινική διερεύνηση.

Πάντως, το χθεσινό ανακοινωθέν από τον Ανδρέα Πασχαλίδη σχολιάζεται ευρέως, κυρίως σε νομικούς κύκλους. Βασικότερο ζήτημα των συζητήσεων που έχουν αναπτυχθεί είναι το σημείο 8 της ανακοίνωσης, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Μεταξύ τριών από τους Κύπριους πρωταγωνιστές, και των φερόμενων επενδυτών, υπεγράφησαν διάφορες συμφωνίες (εμπιστευτικότητας και παροχής υπηρεσιών), δυνάμει των οποίων, δύο εκ των εν λόγω Κύπριων πρωταγωνιστών, αποκόμισαν οικονομικά οφέλη». Επομένως, είναι καθ' όλα εύλογο το ερώτημα, γιατί από τη στιγμή που δύο πρόσωπα αποκόμισαν οικονομικά οφέλη δεν εξετάστηκαν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, στη βάση των προνοιών του άρθρου για την εμπορία επηρεασμού; Επίσης, γιατί από τη στιγμή που επρόκειτο για δημόσια πρόσωπα, δεν αναφέρονται τα ονόματα των δύο που είχαν οικονομικά οφέλη. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το ένα από τα δύο πρόσωπα για τα οποία αναφέρεται ο κ. Πασχαλίδης, δεν πρωταγωνιστούσε στο 8λεπτο βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό στην πλατφόρμα «X» με την ονομασία «Emily Thompson», αλλά εντοπίστηκε από το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού που εξασφαλίστηκε στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης και είναι διάρκειας περίπου 26 ωρών.

Σε σχέση με το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων, αναφορικά με το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού, ο Ανδρέας Πασχαλίδης σημειώνει ότι «από τη μέχρι σήμερα εξασφαλισθείσα μαρτυρία δεν προκύπτει παραβίαση του ποινικού κώδικα από οποιοδήποτε των εμπλεκομένων Κύπριων 'πρωταγωνιστών'. Παρόλα ταύτα, τον ποινικό ανακριτή, όπως και την ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας, απασχόλησε το ενδεχόμενο να προκύπτουν παραβιάσεις από πλευράς εμπλεκομένων, του περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικού) Ν 23(ΙΙΙ)/2000, λόγω των ενεργειών, παραστάσεων, υποσχέσεων, δηλώσεων και γενικά της συμπεριφοράς τους. Επί του προκειμένου όμως, ο ποινικός ανακριτής και η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας έχουν εκφράσει αριθμό επιφυλάξεων».

Σε άλλα κύρια σημεία της ανακοίνωσης Ανδρέα Πασχαλίδη, έκτασης 1.440 λέξεων, αναφέρεται ότι, «τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 08/01/2026 δεν είναι αυθεντικά αλλά αποτελούν προϊόν επεξεργασίας και συνεπώς, πέραν του ότι συνιστούν προϊόν αντισυνταγματικών ενεργειών και συνεπώς απαράδεκτης μαρτυρίας, είναι μηδαμινής, αν όχι καθόλου, αποδεικτικής αξίας. Σε αυτά, από κυπριακής πλευράς πρωταγωνιστούν 3 πρόσωπα, δύο από τα οποία είναι γνωστά για την ενεργό εμπλοκή τους στα πολιτικά δρώμενα του τόπου ενώ το τρίτο για τις δραστηριότητές του στον τομέα των επιχειρήσεων».

Σημειώνεται επίσης ότι, «το αυθεντικό βίντεο, το οποίο να σημειωθεί δεν είναι απαλλαγμένο όλων εκείνων των στοιχείων που επηρεάζουν καθοριστικά την αποδεικτική αξία του μονταρισμένου βίντεο, είναι διάρκειας 26 περίπου ωρών και σε αυτό, από κυπριακής πλευράς, εκτός των τριών προσώπων που πρωταγωνιστούν στα μονταρισμένα πλάνα της 8ης Ιανουαρίου 2026, πρωταγωνιστούν και άλλες προσωπικότητες, είτε του παρόντος είτε του παρελθόντος, της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου».

Αναφορές για Black Cube

Στο πόρισμα υπάρχουν αναφορές και για την εταιρεία Black Cube που δημιούργησε το βίντεο, χωρίς ωστόσο να κατονομάζεται. Ειδικότερα στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι: «Ευθύνη για την παραγωγή/δημιουργία του βίντεο έχει ιδιωτική εταιρεία, μη κυπριακών συμφερόντων, εγγεγραμμένη στο εξωτερικό, το όνομα και τα λοιπά στοιχεία της οποίας οι ανακριτές κατέχουν, την οποία η μαρτυρία φέρει, έναντι παχυλών ανταλλαγμάτων να δραστηριοποιείται στον τομέα της συλλογής και παροχής πληροφοριών, με κύκλο εργασιών ανά το παγκόσμιο. Προς τούτο, η εταιρεία διατηρεί/εργοδοτεί πράκτορες σε πληθώρα χωρών. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση επιστρατεύθηκαν πράκτορες της εταιρείας, όχι Κύπριοι, για τη δημιουργία/παραγωγή του βίντεο, τα στοιχεία των οποίων επίσης οι ανακριτές εξασφάλισαν».

Προστίθεται, ακόμη, ότι «στόχος της παραγωγής/δημιουργίας του βίντεο φαίνεται να είναι να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία και όχι ιδιωτικά συμφέροντα. Επί του προκειμένου, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται το γεγονός ότι μια μέρα πριν τη δημοσίευση του μονταρισμένου βίντεο, η Κύπρος είχε αναλάβει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως και το γεγονός ότι η ανάρτηση στις 08/01/2026 του μονταρισμένου βίντεο είχε όλα τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένης καμπάνιας από συγκεκριμένη χώρα, η οποία ξεκίνησε το 2021, με στόχο να πλήξει, μεταξύ άλλων, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να αποκλείεται άλλη χώρα, εχθρική προς την Κύπρο, αλλά και το γεγονός ότι στους πρωταγωνιστές δόθηκαν διαφορετικά σενάρια σε σχέση με επενδύσεις στην Κύπρο, τα οποία αξιολογούμενα δεν φαίνεται, τουλάχιστο στον παρόν στάδιο, να συνάδουν με τη θέση της εταιρείας ως προς τα κίνητρα του πελάτη της. Με λίγα λόγια, ως τα πράγματα έχουν στο παρόν στάδιο, δικαιολογείται το συμπέρασμα ότι, το βίντεο αποτελεί μορφή υβριδικής επίθεσης με στόχο να πληγεί το Κυπριακό Κράτος».

Φαφλατισμοί και αερολογίες

Δύο λέξεις που επέλεξε να χρησιμοποιήσει ο κ. Πασχαλίδης στο πόρισμά του, βρίσκονται επίσης από χθες στο επίκεντρο. «Φαφλατισμοί» και «αερολογίες». Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, «συνιστά διαπίστωση του ποινικού ανακριτή και της ομάδας των αστυνομικών ανακριτών ότι τα όσα ακούγονται στο βίντεο να εκστομίζονται από κάποιους εκ των Κύπριων πρωταγωνιστών, δεν συνιστούν τίποτε άλλο από αερολογίες και 'φαφλατισμούς', που σκοπό και στόχο είχαν τη δημιουργία εντυπωσιασμού γύρω από το άτομό τους, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οικονομικού οφέλους το οποίο και μερικοί εξ αυτών, άρχισαν να αποκομίζουν. Επισημαίνεται το γεγονός ότι όταν ζητήθηκε από αυτούς να σχολιάσουν τις εν λόγω αναφορές/ισχυρισμούς τους, μόνο ένας ανταποκρίθηκε θετικά και αυτός επιβεβαίωσε τη συγκεκριμένη διαπίστωση του ποινικού ανακριτή. Οι άλλοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν και/ή να τοποθετηθούν».

Νέα παράταση

Από τη χθεσινή ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή προκύπτει ότι η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, κυρίως για εντοπισμό του πελάτη που πλήρωσε την εταιρεία για να δημιουργήσει το επίμαχο βίντεο. Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, το πόρισμα/έκθεση, που αφορά ουσιαστικά στη διερεύνηση της πτυχής του περιεχομένου, υποβλήθηκε στον γενικό εισαγγελέα της Δημοκρατίας στις 17 Ιουλίου 2026. «Η πτυχή αυτή, καθώς και οι εισηγήσεις και οι επιφυλάξεις του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και της ανακριτικής ομάδας της Αστυνομίας θα μελετηθούν και αξιολογηθούν από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, στο πόρισμα/έκθεση περιλαμβάνεται εισήγηση του κ. Πασχαλίδη όπως δοθεί, από τον γενικό εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παράταση στον διορισμό του ώστε σε συνεργασία με την Αστυνομία, να συνεχίσουν οι έρευνες που αφορούν την πτυχή της αποκάλυψης της ταυτότητας του εντολέα της εταιρείας που παρήγαγε το βίντεο, των στόχων και των κινήτρων του», αναφέρει η Νομική Υπηρεσία. Προστίθεται ότι ο γενικός εισαγγελέας, μελετώντας τα ενώπιόν του στοιχεία καθώς και την εισήγηση του κ. Πασχαλίδη για παράταση του διορισμού του ως ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης, αποφάσισε όπως εγκρίνει το σχετικό αίτημα και παρατείνει τον διορισμό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.