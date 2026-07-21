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Χωρίς ρεύμα περιοχές της Κύπρου λόγω βλάβης στη Δεκέλεια - Οι προγραμματισμένες διακοπές, σύμφωνα με την ΑΗΚ (πίνακας)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η τεχνική βλάβη σημειώθηκε στις 06:50 και οδήγησε στην απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 4 του σταθμού, η οποία ήταν φορτισμένη στα 51 μεγαβάτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣΜΚ.

Βλάβη στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας νωρίς το πρωί της Τρίτης είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη καταναλωτικού φορτίου και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, η τεχνική βλάβη σημειώθηκε στις 06:50 και οδήγησε στην απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 4 του σταθμού, η οποία ήταν φορτισμένη στα 51 μεγαβάτ.

Η απώλεια της μονάδας είχε ως επακόλουθο την αυτόματη απόρριψη καταναλωτικού φορτίου από το σύστημα, επηρεάζοντας την ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές του νησιού.

«Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατό», αναφέρει ο ΔΣΜΚ.

Οι προγραμματισμένες διακοπές της ΑΗΚ

Ανεξάρτητα από το περιστατικό στη Δεκέλεια, η ΑΗΚ είχε ανακοινώσει προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Λευκωσίας, της Λάρνακας και της Πάφου, λόγω εργασιών στο δίκτυο.

Στην επαρχία Λευκωσίας, προγραμματισμένη διακοπή πραγματοποιείται στον Στρόβολο, στην ενορία Χρυσελεούσα, από τις 7:00 έως τις 10:00 το πρωί, καθώς και στα Λατσιά, στην ενορία Αγίου Γεωργίου, από τις 8:00 έως τις 10:00.

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ καταγράφονταν ξεχωριστές βλάβες στο Δάλι, στους Εργάτες και στην Κλήρου, χωρίς να αναφέρεται ότι σχετίζονται με την απώλεια της μονάδας παραγωγής στη Δεκέλεια.

Στη Λάρνακα επηρεάζεται τμήμα της βιομηχανικής περιοχής από τις 8:00 έως τις 9:00 το πρωί.


Στην Πάφο, η διακοπή στην περιοχή Αγίου Παύλου είναι προγραμματισμένη από τις 8:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι, ενώ στην περιοχή Αγίου Θεοδώρου από τις 8:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι.

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ΚΥΠΡΟΣΑΗΚ - ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥΡΕΥΜΑ

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