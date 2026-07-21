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Ελλάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση φορτηγού πλοίου με επιβατικό στην Κρήτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Με 100 επιβάτες απέπλεε για τον Πειραιά, ενώ το «Iosif K.» επιχειρούσε να δέσει – Χωρίς τραυματισμούς ή θαλάσσια ρύπανση

Σύγκρουση του επιβατηγού/οχηματαγωγού πλοίου της γραμμής Σούδας-Πειραιά ΕΛΥΡΟΣ, με το φορτηγό πλοίο Ro Ro Cargo Iosif K. συνέβη, σύμφωνα με το λιμενικό, στο λιμάνι της Σούδας σήμερα το πρωί.

Οι ζημιές από το θαλάσσιο ατύχημα εντός του Λιμένα αφορούν μόνο σε υλικές, κυρίως στο φορτηγό πλοίο και όλα έγιναν κατά τον απόπλου του πλοίου της γραμμής για το ημερήσιο προγραμματισμένο δρομολόγιο του στις 10.00. Εκείνη ακριβώς την ώρα το φορτηγό πλοίο βρισκόταν στη διαδικασία ώστε να πλησιάσει και να δέσει στην προβλήτα. Η λιμενική αρχή ανέλαβε τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους των πλοίων μέχρι την έκθεση αξιοπλόου από επιθεώρηση του νηογνώμονα.

Μετά τη σύγκρουση απαγορεύτηκε ο απόπλους και των δύο πλοίων, μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα.

Δείτε βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr από τη στιγμή της σύγκρουσης:

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, protothema.gr

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