Αστυνομία: Χειροπέδες σε πέντε πρόσωπα χθες το βράδυ - Ανακόπηκαν για έλεγχο 449 οχήματα

Στη σύλληψη πέντε προσώπων προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ που πέρασε, κατά τη διάρκεια παγκύπριων ελέγχων, οι οποίοι έγιναν μέσω οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν για αδικήματα όπως, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ανακόπηκαν για έλεγχο 449 οχήματα και ελέγχθηκαν 555 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι έγιναν 300 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 101 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Προέκυψαν επίσης 12 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Διενεργήθηκαν 80 έλεγχοι αλκοόλης χωρίς να προκύψουν καταγγελίες, ενώ ένας οδηγός βρέθηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ.

Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 7 οχήματα.

Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν 41 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν δύο καταγγελίες.