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Στους δρόμους οι πρατηριούχοι: Πορεία με βυτιοφόρα στο Προεδρικό για το διάταγμα του Βαφεάδη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι διαμαρτυρόμενοι θα συγκεντρωθούν στις 10:00 στον χώρο στάθμευσης του ΓΣΠ και στη συνέχεια θα κινηθούν οργανωμένα προς το Προεδρικό Μέγαρο μέσω της οδού Ιωσήφ Χ" Ιωσήφ και της λεωφόρου Αθαλάσσας.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό θα πραγματοποιήσουν σήμερα το πρωί οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, με αίτημα την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών που προβλέπει την ακινητοποίηση οχημάτων τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας ADR.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι διαμαρτυρόμενοι θα συγκεντρωθούν στις 10:00 στον χώρο στάθμευσης του ΓΣΠ και στη συνέχεια θα κινηθούν οργανωμένα προς το Προεδρικό Μέγαρο μέσω της οδού Ιωσήφ Χ" Ιωσήφ και της λεωφόρου Αθαλάσσας.

Λόγω της διαμαρτυρίας, η Αστυνομία ενδέχεται να προχωρήσει σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Όπως δήλωσε τη Δευτέρα στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, βάσει του διατάγματος πρέπει να ακινητοποιηθεί το 80%-90% των βυτιοφόρων.

«Υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, αλλά χρειάζονται χρόνο, ενώ μετέπειτα, όταν τελειώσει η διαδικασία των ελέγχων, χρειάζεται άλλο διάστημα για αυτά που πρέπει να αντικατασταθούν και να τροποποιηθούν», είπε.

«Εμείς ως πρατηριούχοι αποδεχόμαστε πλήρως αυτό το διάταγμα ως έννοια, απλά, ζητούμε αυτή τη στιγμή, επειδή δεν καταλήξαμε και δεν τα βρήκαμε με τον Υπουργό, την άμεση παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για να δώσει λύση, διότι το να επιβάλεις ένα διάταγμα δεν διασφαλίζει την ασφάλεια», σημείωσε.

«Επιπλέον, δεν υπάρχουν υποδομές για να εφαρμοστεί αυτό το διάταγμα, δεν υπάρχει η αρμόδια υπηρεσία η οποία μπορεί να πιστοποιήσει τα βυτιοφόρα και πρέπει να δημιουργηθεί άμεσα», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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