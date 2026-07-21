Τρεις μήνες αναμονής για τον δρόμο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς: Δεν κατακυρώθηκε ακόμη η προσφορά

Τρεις μήνες μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για την κατασκευή της πρώτης φάσης του δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, η διαδικασία κατακύρωσης παραμένει σε εκκρεμότητα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Σε δηλώσεις του στο «Π», ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, Γιώργος Μάης, ανέφερε πως περί τα τέλη του τρέχοντος μηνός, ο Υπουργός Μεταφορών θα συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη προκειμένου να ενημερώσει με λεπτομέρεια τις τελευταίες εξελίξεις.

Σύμφωνα με τον κ. Μάη, ο αρμόδιος Υπουργός θα προβεί σε ενημέρωση και για τα δύο τμήματα του δρόμου, για το τμήμα Αγία Μαρινούδα – Στρουμπί, αλλά και για το τμήμα Στρουμπί - Πόλης Χρυσοχούς.

Ο Υπουργός αναμενόταν στις 14 Ιουλίου, ωστόσο λόγω υποχρεώσεων, η νέα ημερομηνία που καθορίστηκε ήταν η 30η Ιουλίου. Ο κ. Μάης ανέφερε πως οι δύο οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν, στα μέσα Απριλίου 2026, υπερβαίνουν τα 120 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 30% ποσό σημαντικά υψηλότερο από την αρχική εκτιμώμενη αξία του έργου, η οποία ανερχόταν στα 90,2 εκατομμύρια ευρώ, προ ΦΠΑ.

Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η οποία αναμένεται να γίνει περί τον Σεπτέμβριο, θα ζητηθεί νομική γνωμάτευση και είτε θα κληθούν οι δύο προσφοροδότες σε απευθείας διαπραγμάτευση, με στόχο τη μείωση του κόστους ώστε το έργο να καταστεί οικονομικά βιώσιμο, είτε θα ακυρωθεί η προσφορά και θα προκηρυχθεί καινούργια.

Υπενθυμίζεται ότι ο αυτοκινητόδρομος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς θα έχει συνολικό μήκος 31 χιλιομέτρων και θα κατασκευαστεί σταδιακά.

Η πρώτη φάση αφορά την ολοκλήρωση του ημιτελούς τμήματος δύο λωρίδων από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί.

Στη συνέχεια, προβλέπεται η προκήρυξη του δεύτερου τμήματος από το Στρουμπί μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο θα κατασκευαστούν και οι δύο επιπλέον λωρίδες στο πρώτο τμήμα.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή σηράγγων, ανισόπεδων κόμβων, κοιλαδογεφυρών, καθώς και άνω και κάτω διαβάσεων για την αποκατάσταση και διασφάλιση της σύνδεσης του τοπικού οδικού δικτύου.