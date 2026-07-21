Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Μπέρναμ: Μπροστά σε οικονομική και διπλωματική καταιγίδα τις πρώτες μέρες στη Ντάουνινγκ Στριτ
| Κύπρος

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο 37χρονος πατέρας, καταχωρίστηκε η υπόθεση για τον θάνατο του 3χρονου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για την ποινική δίωξη του 37χρονου - Στο αίμα του κατηγορουμένου εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλης.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου καταχωρίστηκε σήμερα Τρίτη η υπόθεση εναντίον του 37χρονου πατέρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, σε σχέση με τον θάνατο του τρίχρονου παιδιού του.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 31 Ιουλίου 2026, στις 10:00 π.μ., ενώ διέταξε την αποφυλάκισή του υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, ο 37χρονος υποχρεώθηκε να καταθέσει χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ σε μετρητά, να τοποθετηθεί στον κατάλογο stop list, να παραδώσει όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, να παρουσιάζεται μία φορά την εβδομάδα για υπογραφή στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου, να μην διέρχεται από τα οδοφράγματα και να δηλώσει στην Αστυνομία την πλήρη διεύθυνση διαμονής του.

Αφού εκπλήρωσε όλους τους όρους που επέβαλε το Δικαστήριο, ο 37χρονος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για την ποινική δίωξη του 37χρονου, μετά την αξιολόγηση του συνόλου της μαρτυρίας που συγκεντρώθηκε από τις αστυνομικές έρευνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αίμα του κατηγορουμένου εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλης, στοιχείο που αναμένεται να αξιολογηθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Tags

ΠΑΦΟΣΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα