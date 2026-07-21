«Έφοδος» Φυτιρή στις Κεντρικές Φυλακές: Επισκέφθηκε την πτέρυγα των βαρυποινιτών όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά

«Αιφνιδιαστική» επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, κατά την οποία ενημερώθηκε από την διεύθυνση των Φυλακών και το προσωπικό για τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επισκέφθηκε επίσης την Πτέρυγα 4, όπου είχε εκδηλωθεί φωτιά το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός είχε συνάντηση με τη Διεύθυνση των Φυλακών και ενημερώθηκε για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος, τη στελέχωση, τις συνθήκες εργασίας και ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό με δεδομένο τον υπερπληθυσμό και την παλαιότητα των κτιρίων.

«Ακολούθως, επισκέφθηκε την Πτέρυγα 4, όπου κρατούνται βαρυποινίτες και όπου είχε εκδηλωθεί φωτιά το βράδυ της 19ης Ιουλίου 2026», αναφέρεται. Σημειώνεται ότι οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί πλήρως και η πτέρυγα λειτουργεί πλέον κανονικά.

Ο κ. Φυτιρής ζήτησε επίσης να συναντηθεί με τους επικεφαλής των συντεχνιακών οργανώσεων των δεσμοφυλάκων, προστίθεται. «Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Κλάδου Δεσμοφυλάκων της ΠΑΣΥΔΥ, με τους οποίους συζήτησε θέματα που απασχολούν το προσωπικό και άκουσε τις θέσεις και τις εισηγήσεις τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι, από πλευράς του Κλαδικού Συμβουλίου της συντεχνίας «Ισότητα» δεν κατέστη δυνατή η συνάντηση αφού τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Γραμματέας απουσίαζαν.

Τέλος, αναφέρεται, ενημερώθηκε για τις ενέργειες που έγιναν μετά το περιστατικό «και έδωσε οδηγίες για τη συνεχή παρακολούθηση των ζητημάτων ασφάλειας και την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των Κεντρικών Φυλακών τη δύσκολη αυτή περίοδο».

Πηγή: ΚΥΠΕ