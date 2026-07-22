Λεμεσός: Πληροφορία ότι το προσωπικό club προμήθευε κοκαΐνη σε θαμώνες - Προσέφυγε στο Ανώτατο ο διαχειρηστής αλλά έφαγε πόρτα

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε χθες, Τρίτη, αίτηση για χορήγηση άδειας καταχώρισης αίτησης έκδοσης προνομιακού εντάλματος Certiorari με την οποία επιδιωκόταν η ακύρωση εντάλματος έρευνας που είχε εκδοθεί για μουσικοχορευτικό κέντρο στη Λεμεσό, κρίνοντας ότι υπήρχε επαρκής μαρτυρία για τη θεμελίωση εύλογης υποψίας και ότι η έκδοση του εντάλματος ήταν σύννομη και δικαιολογημένη.

Η υπόθεση αφορούσε ένταλμα έρευνας που εκδόθηκε, κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), για μουσικοχορευτικό κέντρο στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την ένορκη δήλωση αστυνομικού της ΥΚΑΝ, πληροφοριοδότης είχε αναφέρει ότι μέλη του προσωπικού του κέντρου κατείχαν και προμήθευαν κοκαΐνη σε θαμώνες, ενώ είχε δει «πρόσφατα ποσότητες κοκαΐνης να φυλάσσονται σε γραφείο» εντός του υποστατικού.

Ο διαχειριστής του κέντρου προσέφυγε στο Ανώτατο, υποστηρίζοντας ότι το ένταλμα εκδόθηκε χωρίς επαρκή πραγματική βάση, ότι δεν υπήρχαν τα αναγκαία στοιχεία για τη διαμόρφωση εύλογης υποψίας και ότι παραβιάστηκαν συνταγματικά και συμβατικά του δικαιώματα.

Το Δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς. Όπως αναφέρει στην απόφασή του, «το περιεχόμενο του Όρκου που συνόδευε και υποστήριζε το αίτημα για έκδοση του Εντάλματος Έρευνας, συνολικά θεωρούμενο και αποτιμώμενο, σε αντίθεση με τα όσα η πλευρά του Αιτητή προβάλλει, κρίνεται ότι παραθέτει γεγονότα τέτοιας έντασης και μορφής από κάθε άποψη επαρκή για να υπερβούν το ούτως ή άλλως χαμηλό ύψος του πήχη που απαιτείται σε περιπτώσεις του είδους προς απόδειξη του στοιχείου της εύλογης υπόνοιας».

Απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι η πληροφορία ήταν αόριστη, το Ανώτατο επισημαίνει ότι η μαρτυρία δεν περιοριζόταν σε γενικούς ισχυρισμούς, αλλά περιλάμβανε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον χώρο όπου φέρεται να φυλάσσονταν οι ναρκωτικές ουσίες. Παράλληλα, έκρινε ότι η αναφορά του πληροφοριοδότη πως είδε «πρόσφατα» τις επίμαχες ποσότητες «επιμαρτυρεί, κατά ικανοποιητικό τρόπο, τη χρονική σύνδεση των κρίσιμων γεγονότων με το χρονικό σημείο αναζήτησης Εντάλματος Έρευνας».

Το Ανώτατο απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών για την έκδοση του εντάλματος, κρίνοντας ότι υπήρχε επαρκής μαρτυρία για την ύπαρξη ελεγχόμενων ουσιών στον χώρο που τελούσε υπό τη διαχείριση συγκεκριμένων προσώπων.

Καταλήγοντας, το Δικαστήριο έκρινε ότι «τα γεγονότα που περιβάλλουν την κρίση περίπτωση και η εξέλιξή τους, ως τέθηκαν υπόψη του κατώτερου Δικαστηρίου με το σχετικό Όρκο, συνολικά θεωρούμενα, ήταν καθ’ όλα επαρκή, καθιστώντας την επιλογή του κατώτερου Δικαστηρίου να εξουσιοδοτήσει την έκδοση του Εντάλματος Έρευνας καθόλα ορθή, σύννομη και δικαιολογημένη» και ότι δεν καταδείχθηκε συζητήσιμη υπόθεση που να δικαιολογεί την έκδοση άδειας για καταχώριση αίτησης Certiorari. Ως εκ τούτου, η αίτηση απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε ισχύ το ένταλμα έρευνας.

Πηγή: ΚΥΠΕ