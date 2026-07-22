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Επιμένει ο καύσωνας: Διπλή προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες – Κίτρινη για όλο το βράδυ, από αύριο ξανά πορτοκαλί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες τίθεται σε ισχύ απόψε και πορτοκαλί για έντονη ζέστη αύριο

Διπλή προειδοποίηση για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει γύρω στους 44 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό.

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Η κίτρινη προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 21:00 απόψε και θα διαρκέσει μέχρι τις 06:00 το πρωί αύριο. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η ελάχιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από τους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και κάτω από τους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Από τις 12:00 μέχρι τις 17:00 αύριο, Πέμπτη θα βρίσκεται σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό και γύρω στους 33 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

 

 

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