Απαντά στις οργανώσεις για το σύστημα διορισμών το ΥΠΑΝ: «Έρχεται η πρόταση»

Με διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη στελέχωση των δημόσιων σχολείων μετά το 2027 και με νέα υπόσχεση ότι το κείμενο εργασίας θα δοθεί «εντός των επόμενων ημερών», απαντά το Υπουργείο Παιδείας στην κοινή ανακοίνωση ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ για το μέλλον του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών.

Οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις είχαν νωρίτερα εκφράσει έντονη ανησυχία για την καθυστέρηση στην κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης από το ΥΠΑΝ, προειδοποιώντας ότι η αβεβαιότητα που παρατείνεται εγκυμονεί κινδύνους για τη στελέχωση των σχολείων από τη σχολική χρονιά 2027-2028.

Στην απάντησή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι η ανάγκη για αλλαγές στο σύστημα διορισμών είναι διαπιστωμένη εδώ και χρόνια και ότι η ισχύουσα νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται την τελευταία δεκαετία ως μεταβατικό καθεστώς, παρουσιάζει στρεβλώσεις που πρέπει να διορθωθούν.

Το ΥΠΑΝ υποστηρίζει ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διάλογος με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τη Νομική Υπηρεσία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων.

Παράλληλα, επιχειρεί να καθησυχάσει τις ανησυχίες των οργανώσεων, διαβεβαιώνοντας ότι η ορθή και έγκαιρη στελέχωση των σχολείων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι αυτή διασφαλίζεται τόσο για τη σχολική χρονιά 2027-2028 όσο και για τα επόμενα χρόνια, μέσω ενεργειών που, όπως αναφέρει, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πρόθεση του Υπουργείου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία όσων εργάζονται ήδη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στοιχείο που αναμένεται να αποτελέσει βασικό άξονα της πρότασης που θα τεθεί σε διαβούλευση.

Το ΥΠΑΝ ανακοινώνει ακόμη ότι εντός των επόμενων ημερών θα δοθεί στους εμπλεκόμενους φορείς κείμενο εργασίας, ώστε να συνεχιστεί η διαβούλευση πριν από την κατάθεση της τελικής νομοθετικής πρότασης.

Η τελική ρύθμιση, σύμφωνα με το Υπουργείο, θα επιδιώκει να διατηρήσει τη βασική φιλοσοφία του σημερινού συστήματος διορισμού, να διασφαλίσει επαρκή αριθμό εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των σχολείων, να διορθώσει τις διαπιστωμένες στρεβλώσεις και να υιοθετήσει μια ισορροπημένη προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους του ζητήματος.