Πάει στη Βουλή το Videogate: Έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών - «Θα εξεταστούν τα γεγονότα και οι συνέπειες για το Κράτος Δικαίου»

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών έχει προγραμματιστεί για τις 31 Ιουλίου, με αντικείμενο τα γεγονότα γύρω από το «videogate» και τις συνέπειές τους για το Κράτος Δικαίου, όπως ανακοίνωσε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου μέσω ανάρτησής της.

Στην ανάρτησή της, η βουλεύτρια του ΑΛΜΑ επισημαίνει ότι το πόρισμα θα πρέπει να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι η Βουλή έχει τη δυνατότητα να το απαιτήσει, όπως είχε πράξει και στην υπόθεση του Ανδρέα Βγενόπουλου.

«Με οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών, η επιτροπή θα συνέλθει εκτάκτως στις 31/7 για να εξετάσει τα γεγονότα και τις συνέπειες για το Κράτος Δικαίου, μετά τα όσα εξωπραγματικά διαβάσαμε και ακούσαμε τις τελευταίες μέρες σε σχέση με το videogate. Το πόρισμα θα πρέπει να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο, το έχω αναφέρει και σε προηγούμενη ανάρτηση, και η Βουλή έχει την εξουσία να το απαιτήσει, όπως έκανε και με την υπόθεση του Α. Βγενόπουλου», έγραψε χαρακτηριστικά η κα. Χαραλαμπίδου.