70 χλμ. ασφαλτοστρώσεις μέχρι τον Νοέμβριο στη Λεμεσό

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Λεμεσό ένα από τα μεγαλύτερα έργα ασφαλτοστρώσεων που έχουν γίνει ποτέ στην πόλη, όπου αναμένεται μέχρι και τον Νοέμβριο να ασφαλτοστρωθούν και να διορθωθούν συνολικά 70 χιλιόμετρα δρόμων, τόσο σε κύριες αρτηρίες όσο και σε συνοικίες, καθώς επίσης και διορθωθεί η οριζόντια σήμανση στα αντίστοιχα χιλιόμετρα. Ήδη το έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 50% και έχουν γίνει αναβαθμίσεις σε 169 οδούς σε όλο τον Δήμο Λεμεσού. Πρόκειται για ένα έργο τουλάχιστον 8 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του δήμου για το 2026, ενώ εκτελείται παράλληλα και έργο και για το κονδύλι του 2025, που είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Το έργο των ασφαλτοστρώσεων εκτελούν οι εταιρείες Cyfield Asphalt Co Ltd και Araco Construction CY Ltd που έχουν κερδίσει τη σχετική προσφορά για το 2026, υλοποιώντας 27 χλμ. και 28 χλμ. αντιστοίχως.

Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στον αυξημένο προϋπολογισμό του δήμου για επιστρώσεις οδών, ο οποίος για το 2026 ανέρχεται στα €8,2 εκατομμύρια, έναντι €4,3 εκατομμυρίων το 2025 και €1,6 εκατομμυρίων το 2024, ενδεικτικό και της ανάγκης που έχει προκύψει λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου σε δεκάδες δρόμους. Ταυτόχρονα, με την ολοκλήρωση των επιστρώσεων θα ακολουθήσει και πρόγραμμα εκτεταμένης κατασκευής και επιδιόρθωσης πεζοδρομίων, ενώ θυμίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και έργο του ΕΟΑ για αντικατάσταση αγωγών νερού και διόρθωσης πεζοδρομίων στο κέντρο της πόλης. Σημειώνεται ότι στους αριθμούς που αναφέρονται πιο πάνω, δεν υπολογίζονται ασφαλτοστρώσεις που εκτελεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων, όπου, μεταξύ άλλων, στο έργο του ΣΒΑΚ έγιναν εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, τοπικές επιδιορθώσεις του οδοστρώματος και νέα οριζόντια οδική σήμανση, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του οδικού δικτύου, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σταδιακά σε κύριους οδικούς άξονες και στις περιοχές Αγίου Νεκταρίου, Αγίου Νικολάου, Καψάλου, Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Μέσα Γειτονιάς, Αγίας Νάπας, Καθολικής, Αγίας Φύλας, Αγίου Αντωνίου, Τζαμί Τζετίτ, Αρναούτ, Αγίου Ιωάννη, Αγίου Σπυρίδωνα, Ομόνοιας, Ζακακίου, Τσιφλικουδιών, καθώς και στη Βιομηχανική Περιοχή, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της πόλης.