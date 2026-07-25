Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα στην Αθήνα - Για ποιόν ενεργούσε

Στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου που είχε στην κατοχή μια χειροβομβίδα προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή της Αθήνας αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ο Αιγύπτιος παρέλαβε την χειροβομβίδα ενεργώντας για λογαριασμό ενός άνδρα, που είναι έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα και ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πού θα χρησιμοποιούσε ο Αιγύπτιος την χειροβομβίδα και ποιός ήταν ο στόχος .

ΑΠΕ-ΜΠΕ