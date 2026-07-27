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Ξέσπασε πυρκαγιά στο πεδίο βολής Καλού Χωριού μετά από καταστροφή εκρηκτικών της Ε.Φ. – Επιχειρούν πτητικά μέσα (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Πηγή βίντεο: Atlas Fireteam / FB

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξέσπασε μετά από εκρήξεις για καταστροφή εκρηκτικών της Εθνικής Φρουράς - Γίνονται ρίψεις στην περίμετρο και από τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12:40 το μεσημέρι της Δευτέρας (27 Ιουλίου), στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξέσπασε μετά από εκρήξεις για καταστροφή εκρηκτικών της Εθνικής Φρουράς, ενώ στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς κινητοποιήθηκαν και πτητικά μέσα για την αντιμετώπισή της φωτιάς. Στο σημείο βρίσκονται και μέλη της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημειώνει ότι η πυρκαγιά επεκτείνεται και εκτός του πεδίου βολής.

«Οι δυνάμεις καταστολής ενισχύθηκαν και θα ενισχυθούν περαιτέρω από δυνάμεις του Τμήματος Δασών. Επιπρόσθετα γίνονται ρίψεις στην περίμετρο και από τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη. Τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι η περιοχή της πυρκαγιάς είναι στην επιχειρησιακή ευθύνη του Τμήματος Δασών», προσθέτει ο ίδιος.

Βίντεο που ανάρτησε η εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης «Atlas Fireteam» στο Facebook, δείχνει τον μαύρο καπνό της πυρκαγιάς να υψώνεται στον αέρα.

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