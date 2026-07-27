Ξέσπασε πυρκαγιά στο πεδίο βολής Καλού Χωριού μετά από καταστροφή εκρηκτικών της Ε.Φ. – Επιχειρούν πτητικά μέσα (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12:40 το μεσημέρι της Δευτέρας (27 Ιουλίου), στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξέσπασε μετά από εκρήξεις για καταστροφή εκρηκτικών της Εθνικής Φρουράς, ενώ στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς κινητοποιήθηκαν και πτητικά μέσα για την αντιμετώπισή της φωτιάς. Στο σημείο βρίσκονται και μέλη της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημειώνει ότι η πυρκαγιά επεκτείνεται και εκτός του πεδίου βολής.

«Οι δυνάμεις καταστολής ενισχύθηκαν και θα ενισχυθούν περαιτέρω από δυνάμεις του Τμήματος Δασών. Επιπρόσθετα γίνονται ρίψεις στην περίμετρο και από τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη. Τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι η περιοχή της πυρκαγιάς είναι στην επιχειρησιακή ευθύνη του Τμήματος Δασών», προσθέτει ο ίδιος.

Ανταπόκριση των Πυροσβεστικών Σταθμών Λάρνακας με τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε εντός του πεδίου βολής Καλού Χωριού μετά από βολές της Εθνικής Φρουράς. Η πυρκαγιά επεκτείνεται και εκτός του πεδίου βολής. Οι δυνάμεις καταστολής ενισχύθηκαν… — Andreas Kettis (@akettis) July 27, 2026

Βίντεο που ανάρτησε η εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης «Atlas Fireteam» στο Facebook, δείχνει τον μαύρο καπνό της πυρκαγιάς να υψώνεται στον αέρα.