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Στο «κόκκινο» ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την Κύπρο
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Τραγωδία στην Κόρινθο: Ένας νεκρός μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο ξυδιού - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η σορός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης στα Εξαμίλια – Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ διερευνώνται τα αίτια της έκρηξης

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνθρωπος έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε από έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 13:30 και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σορό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: ΑΠΕ

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