Αυξημένες κατά €601 εκατ. οι καταθέσεις τον Ιούνιο, άνοδος €499 εκατ. και στα δάνεια

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τον Ιούνιο του 2026 οι καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες, ενώ αυξημένα ήταν και τα δάνεια.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2026, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουλίου 2026.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούνιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €601,2 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €343,8 εκατ. τον Μάιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 5,0%, σε σύγκριση με 5,1% τον Μάιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Ιούνιο 2026 έφθασε στα €58,7 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €626,2 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €49,7 εκατ. και €480,3 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €96,2 εκατ.

Δάνεια

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούνιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €499,4 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €260,3 εκατ. τον Μάιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 11,6%, σε σύγκριση με 12,6% τον Μάιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούνιο 2026 έφθασε στα €28,6 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €213,7 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €131,4 εκατ. και €90,1 εκατ. αντίστοιχα. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €7,8 εκατ.