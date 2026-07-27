Δεν φορούσε κράνος και δεν σταμάτησε στο «STOP»: Κρίσιμα ο άνδρας με το πατίνι – Άφαντος ο οδηγός που τον χτύπησε

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εξετάσεις της Τροχαίας Λεμεσού, σε σχέση με τη σύγκρουση ηλεκτρικού σκούτερ και αυτοκινήτου, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, με αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό άνδρα, αγνώστων στοιχείων και την εγκατάλειψη της σκηνής, από τον οδηγό του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την Τροχαία Λεμεσού, από τις μέχρι στιγμής έρευνες, διαφαίνεται ότι ο οδηγός του σκούτερ δεν έφερε κράνος ή φωσφορούχο διακριτικό και οδηγούσε στην οδό Σόλων, μη επιτρεπόμενο δρόμο για χρήση ηλεκτρικής συσκευής προσωπικής κινητικότητας.

Επιπρόσθετα, φαίνεται πως παρέλειψε με σταματήσει στο σήμα «Stop», στη διασταύρωση με την οδό Σαπφούς, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από αυτοκίνητο που κινείτο με βόρεια κατεύθυνση, με τον οδηγό του να εγκαταλείπει τη σκηνή.

Ο τραυματίας, ο οποίος δεν έφερε οποιαδήποτε στοιχεία αναγνώρισης της ταυτότητας του ή κινητό τηλέφωνο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τις συνθήκες της οδικής σύγκρουσης ή μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του εμπλεκόμενου οχήματος και του οδηγού του, να επικοινωνήσει με την Τροχαία Λεμεσού στον αριθμό τηλέφωνο 25805244 τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Πηγή: ΚΥΠΕ