Διακόπηκαν εργασίες κατεδάφισης οικίας λόγω αμιάντου - Έλεγχοι για σωματίδια στην ατμόσφαιρα

Τον άμεσο τερματισμό των εργασιών απομάκρυνσης μπάζων από εργοτάξιο κατεδάφισης στον Άγιο Ανδρέα ζήτησαν ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), μετά τον εντοπισμό υπολειμμάτων φύλλων αμιάντου στον χώρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ Λευκωσίας, το Σάββατο 25 Ιουλίου ο Οργανισμός δέχθηκε σειρά παραπόνων από κατοίκους της περιοχής σχετικά με εργασίες κατεδάφισης οικίας, κατά τις οποίες, όπως καταγγέλθηκε, δεν είχαν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφαλή απομάκρυνση φύλλων αμιάντου.

Λειτουργοί της Διεύθυνσης Αδειοδότησης του ΕΟΑ προχώρησαν άμεσα σε επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώνοντας ότι δεν τηρούνταν όροι της άδειας κατεδάφισης που αφορούσαν τόσο τη γραπτή ενημέρωση των περιοίκων όσο και τη διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας περί αποβλήτων και ειδικότερα όσον αφορά την απομάκρυνση αμιάντου.

Όπως αναφέρεται, ο ΕΟΑ ενημέρωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο είναι η αρμόδια αρχή για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ οι λειτουργοί επικοινώνησαν και με τον υπεύθυνο εργολάβο, ο οποίος συμμορφώθηκε με τις αρχικές υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Κατά τη νέα επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, σε συντονισμό με το ΤΕΕ, διαπιστώθηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων από φύλλα αμιάντου στο εργοτάξιο. Ως αποτέλεσμα, δόθηκαν οδηγίες στον εργολάβο να διακόψει αμέσως την απομάκρυνση των μπάζων και να καταρτίσει σχέδιο ενεργειών για την ασφαλή απομάκρυνσή τους, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έδωσε οδηγίες για την κατάβρεξη των μπάζων και για τη διενέργεια μετρήσεων των επιπέδων σωματιδίων αμιάντου στην ατμόσφαιρα.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας αναφέρει ότι παραμένει σε συνεχή συντονισμό με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, την ασφάλεια των πολιτών και την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, σημειώνοντας ότι στην υπόθεση περιλαμβάνεται και η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ