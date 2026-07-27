Κινδύνευσε γυναίκα στην Αγία Άννα: «Μπορούσε να καεί αν δεν την πιάναμε» – Καταγγελίες ότι δεν έλαβαν ειδοποιήσεις

Σε κίνδυνο τέθηκε η ζωή κατοίκου της Αγίας Άννας κατά τη διάρκεια της σημερινής πυρκαγιάς, σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου της κοινότητας, καθώς η γυναίκα, όπως υποστηρίζεται, δεν έλαβε την ειδοποίηση μέσω του συστήματος Cy Alert και ενημερώθηκε με καθυστέρηση από άλλους πολίτες.

Σύμφωνα με δηλώσεις κατοίκου της Αγίας Άννας σε δημοσιογράφους, η γυναίκα που βρισκόταν σε κατοικία στην ορεινή περιοχή της κοινότητας δεν ήταν η μόνη που δεν έλαβε το μήνυμα εκκένωσης.

«Μερικοί δεν έλαβαν μήνυμα. Κάποιοι έπιασαν και κάποιοι όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά η κάτοικος, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη γυναίκα άργησε να ενημερωθεί για την ανάγκη απομάκρυνσής της από την περιοχή.

«Μπορούσε η κοπέλα να καεί αν δεν την πιάναμε εμείς», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων ήταν κρίσιμη για την αποφυγή κινδύνων για ανθρώπινες ζωές.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία που συνοδεύουν μήνυμα προειδοποίησης η ειδοποίηση για την εκκένωση της Αγίας Άννας φέρεται να στάλθηκε στις 17:17, η πυρκαγιά ωστόσο, είχε ξεσπάσει στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού περίπου στις 12:40 το μεσημέρι.