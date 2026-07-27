Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 1 ώρες

Καμίνι ξανά η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη – Πότε τίθεται σε ισχύ
| Κύπρος

Κινδύνευσε γυναίκα στην Αγία Άννα: «Μπορούσε να καεί αν δεν την πιάναμε» – Καταγγελίες ότι δεν έλαβαν ειδοποιήσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κάτοικος της κοινότητας υποστηρίζει ότι ορισμένοι πολίτες δεν έλαβαν το μήνυμα εκκένωσης και ενημερώθηκαν με καθυστέρηση από άλλους κατοίκους – Η ειδοποίηση στάλθηκε στις 17:17, ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς

Σε κίνδυνο τέθηκε η ζωή κατοίκου της Αγίας Άννας κατά τη διάρκεια της σημερινής πυρκαγιάς, σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου της κοινότητας, καθώς η γυναίκα, όπως υποστηρίζεται, δεν έλαβε την ειδοποίηση μέσω του συστήματος Cy Alert και ενημερώθηκε με καθυστέρηση από άλλους πολίτες.

Σύμφωνα με δηλώσεις κατοίκου της Αγίας Άννας σε δημοσιογράφους, η γυναίκα που βρισκόταν σε κατοικία στην ορεινή περιοχή της κοινότητας δεν ήταν η μόνη που δεν έλαβε το μήνυμα εκκένωσης.

«Μερικοί δεν έλαβαν μήνυμα. Κάποιοι έπιασαν και κάποιοι όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά η κάτοικος, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη γυναίκα άργησε να ενημερωθεί για την ανάγκη απομάκρυνσής της από την περιοχή.

«Μπορούσε η κοπέλα να καεί αν δεν την πιάναμε εμείς», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων ήταν κρίσιμη για την αποφυγή κινδύνων για ανθρώπινες ζωές.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία που συνοδεύουν μήνυμα προειδοποίησης η ειδοποίηση για την εκκένωση της Αγίας Άννας φέρεται να στάλθηκε στις 17:17, η πυρκαγιά ωστόσο, είχε ξεσπάσει στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού περίπου στις 12:40 το μεσημέρι.

 

Tags

ΠΥΡΚΑΓΙΑCY ALERT

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα