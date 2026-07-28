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CyAlert: Η ανάδοχος εταιρεία παραδέχεται τεχνικό σφάλμα και ζητά συγγνώμη για τα αργοπορημένα μηνύματα στη χθεσινή πυρκαγιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε τεχνικό σφάλμα που παρουσιάστηκε κατά την πρώτη πραγματική ενεργοποίηση του συστήματος CyAlert για την πυρκαγιά στο Καλό Χωριό Λάρνακας αποδίδει η ανάδοχος εταιρεία GCC τα προβλήματα που καταγράφηκαν κατά την αποστολή των προειδοποιητικών μηνυμάτων προς τους πολίτες.

Η GCC, ανάδοχος εταιρεία για την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος CyAlert, σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι κατά την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων προς τους πολίτες για την πυρκαγιά στην περιοχή του Καλού Χωριού Λάρνακας παρουσιάστηκε απρόβλεπτο τεχνικό σφάλμα.

Όπως αναφέρει, το πρόβλημα καταγράφηκε κατά την πρώτη λειτουργία του συστήματος υπό πραγματικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από την πρώτη στιγμή οι τεχνικές της ομάδες κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος.

Παράλληλα, σημειώνει ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και της απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος.

Η GCC απολογείται για την αναστάτωση που ενδεχομένως προκλήθηκε στους πολίτες και διαβεβαιώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στη συνεχή υποστήριξη του CyAlert, με στόχο την ασφάλεια και την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

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