Κατάλογος διοριστέων: Ιδού η πρόταση του ΥΠΑΝ για το νέο σύστημα διορισμών

Το κείμενο εργασίας με τις αρχικές θέσεις του για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών απέστειλε σήμερα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις το Υπουργείο Παιδείας, ανοίγοντας τον διάλογο για τις αλλαγές που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν από τον Σεπτέμβριο του 2027. Όπως αναφέρει στη γραπτή της δήλωση η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, στόχος είναι η διόρθωση στρεβλώσεων που έχουν αναδειχθεί από την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος, διατηρώντας παράλληλα τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ, με την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου και την κατάργηση των Πινάκων Διοριστέων από την 1η Σεπτεμβρίου 2027, απαιτούνται παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί επαρκής αριθμός υποψηφίων για την κάλυψη τόσο των μόνιμων διορισμών όσο και των συμβάσεων και αντικαταστάσεων. Το υπουργείο σημειώνει ότι σε ορισμένες ειδικότητες το ποσοστό επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες στελέχωσης των σχολείων.

Οι βασικές αλλαγές που προτείνει το ΥΠΑΝ είναι οι εξής:

Κατάργηση της σύνθετης στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης.

Κατάργηση της βάσης επιτυχίας και μοριοδότηση της πραγματικής βαθμολογίας κάθε υποψηφίου.

Αναθεώρηση του τρόπου σύνταξης και της δυσκολίας των εξεταστικών δοκιμίων.

Απλοποίηση της εξέτασης σε ειδικότητες με πολλά γνωστικά αντικείμενα, όπως οι φιλόλογοι.

Ετοιμασία δειγματικών εξεταστικών δοκιμίων για καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων.

Επιμόρφωση των θεματοθετών και ενίσχυση των διαδικασιών θεματοθέτησης.

Διεξαγωγή νέας γραπτής εξέτασης ανά τριετία, με έναρξη το 2027.

Δημιουργία ενιαίων Πινάκων Διορισίμων, χωρίς βάση στη γραπτή εξέταση.

Εξέταση του ενδεχομένου μείωσης της βαρύτητας της γραπτής εξέτασης από το σημερινό 50%, ώστε να αυξηθεί η βαρύτητα της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.

Δημιουργία κλειστού μητρώου για συμβασιούχους και αντικαταστάτες που θα έχουν συμπληρώσει συγκεκριμένη προϋπηρεσία μέχρι τις 31 Αυγούστου 2027, ώστε να έχουν προτεραιότητα στην κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Διατήρηση της πρόνοιας ότι ο μόνιμος διορισμός θα γίνεται μόνο μέσω των Πινάκων Διορισίμων.

Η υπουργός Παιδείας καλεί τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να αντιμετωπίσουν το έγγραφο ως κείμενο εργασίας και να συμμετάσχουν στον διάλογο που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου, προκειμένου να κατατεθούν εισηγήσεις πριν οριστικοποιηθεί η τελική πρόταση και πάρει τον δρόμο για νομοτεχνικό έλεγχο και κατάθεση στη Βουλή.