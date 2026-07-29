Κυπριακό: Έκλεισαν οι πόρτες και άρχισε η τριμερής συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν - Αναμένονται οι ανακοινώσεις του ΓΓ ΟΗΕ (βίντεο, φώτος)

Σημαντική για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας προς επίλυση του Κυπριακού προβλήματος θεωρείται η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στις 10.00 το πρωί, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν. Αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, γύρω στις 11.30 το πρωί, ο κ. Γκουτέρες αναμένεται να παραχωρήσει διάσκεψη Τύπου με ανακοινώσεις για το μέλλον των διαπραγματεύσεων.

Η σημερινή συνάντηση διαδέχεται τις χθεσινές χωριστές επαφές και το βραδινό δείπνο εργασίας. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το επικίνδυνο περιφερειακό σκηνικό καθιστά τη λύση πιο επιτακτική από ποτέ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως «τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη, μόνο οι Κύπριοι μπορούν να την οικοδομήσουν». Απο την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πολιτική δέσμευση του ΓΓ. Όπως ανέφερε, στη συζήτηση τέθηκαν επί τάπητος η ουσία του Κυπριακού, η μεθοδολογία, οι συγκλίσεις, η διευρυμένη διάσκεψη και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συνέχεια των επαφών σήμερα θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Από πλευράς της Τ/κ κοινότητας, ο κ. Έρχιουρμαν σημείωσε την ανάγκη για μια νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία, με την ατζέντα να καλύπτει τόσο την ουσία του Κυπριακού όσο και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Ανταπόκριση στο αεροδρόμιο Λευκωσίας από τον δημοσιογράφο του politis.com.cy Φίλιππος Πόλο