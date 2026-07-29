Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Στην Κύπρο την Πέμπτη ο Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ραφαέλε Φίτο - Θα δει Χριστοδουλίδη το πρωί της Παρασκευής
| Πολιτική

Κυπριακό: Έκλεισαν οι πόρτες και άρχισε η τριμερής συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν - Αναμένονται οι ανακοινώσεις του ΓΓ ΟΗΕ (βίντεο, φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ υπογράμμισε χθες ότι το επικίνδυνο περιφερειακό σκηνικό καθιστά τη λύση πιο επιτακτική από ποτέ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως «τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη, μόνο οι Κύπριοι μπορούν να την οικοδομήσουν».

Σημαντική για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας προς επίλυση του Κυπριακού προβλήματος θεωρείται η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στις 10.00 το πρωί, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν. Αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, γύρω στις 11.30 το πρωί, ο κ. Γκουτέρες αναμένεται να παραχωρήσει διάσκεψη Τύπου με ανακοινώσεις για το μέλλον των διαπραγματεύσεων.

Σχετικά άρθρα:

Η σημερινή συνάντηση διαδέχεται τις χθεσινές χωριστές επαφές και το βραδινό δείπνο εργασίας. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το επικίνδυνο περιφερειακό σκηνικό καθιστά τη λύση πιο επιτακτική από ποτέ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως «τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη, μόνο οι Κύπριοι μπορούν να την οικοδομήσουν». Απο την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πολιτική δέσμευση του ΓΓ. Όπως ανέφερε, στη συζήτηση τέθηκαν επί τάπητος η ουσία του Κυπριακού, η μεθοδολογία, οι συγκλίσεις, η διευρυμένη διάσκεψη και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συνέχεια των επαφών σήμερα θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Από πλευράς της Τ/κ κοινότητας, ο κ. Έρχιουρμαν σημείωσε την ανάγκη για μια νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία, με την ατζέντα να καλύπτει τόσο την ουσία του Κυπριακού όσο και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Ανταπόκριση στο αεροδρόμιο Λευκωσίας από τον δημοσιογράφο του politis.com.cy Φίλιππος Πόλο

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΥΠΡΙΑΚΟΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΟΗΕΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗΓΓ ΟΗΕΤΡΙΜΕΡΗΣΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα